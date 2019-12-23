«Слуга народу» Беленюк розповів про долари в конвертах у Верховній Раді



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Жан Беленюк gordonua.com

Борець та народний депутат Жан Беленюк розповів про доходи від парламентської роботи

Багаторазовий чемпіон та призер світу і Європи з греко-римської боротьби, олімпійський призер та депутат Верховної ради від партії «Слуга народу» Жан Беленюк розповів про доходи від парламентської роботи.

«Ось за вересень, наприклад, отримав 25 тисяч гривень. Багато залежить від присутності. Мені через тренування довелося багато пропустити. Знаю колег по фракції, які по 45 тисяч отримували. Але я все ж спортсмен з певними досягненнями, то ж маю якісь накопичення», - передає слова Беленюка «Новое Время».

Також депутат-спортсмен прокоментував чутки про тисячі доларів у конвертах, які нібито додатково доплачують «слугам народу».

«Я таких грошей не отримую. Справа не в сумі. Якщо людину можна підкупити, то хоч п’ять, хоч 10 тисяч йому доплачуй – все одно візьме», - додав Беленюк.

Спортсмен також повідомив, що майбутню депутатську відпустку використає для підготовки до Олімпіади 2020 року в Токіо.