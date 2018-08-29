«Активісти – не мішень»: у Дніпрі пройшла акція на підтримку Гандзюк та Майора



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Фото: «Радіо Свобода» На акцію у Дніпрі вийшли кілька десятків людей

Активісти прийшли до управління поліції, щоб заявити «про солідарність постраждалим від нападів»

Увечері 29 серпня в Дніпрі під стінами обласного управління поліції відбулася акція «Активісти – не мішень». Кілька десятків учасників, зокрема, з організацій С14, «Січ-Дніпро» та «Ліга Сходу» протестували «проти переслідувань націоналістів» з боку правоохоронних органів, а також вимагали об’єктивного розслідування нападу на Катерину Гандзюк та звільнення з-під варти львівського активіста С14 Марка Майора.

Як повідомляє «Радіо Свобода», у руках вони тримали плакат із написом «Свободу Марку Майору, ні мусорському терору!»

За словами одного з учасників акції Кирила Дороленка, в Україні почастішали напади на націоналістів, зокрема, на півдні України.

«Ми прийшли до управління поліції, щоб заявити про солідарність постраждалим від нападів. Завтра у Марка апеляційний суд, і ми хочемо показати працівникам поліції, які перебувають у Дніпрі (так, вони не мали стосунку до херсонських чи львівських епізодів, але вони є в одній системі), що місто Дніпро солідарне з націоналістами Одеси, Херсона, Маріуполя, Львова, інших міст. Чому ми тут? Бо на місці Марка та Катерини Гандзюк завтра може опинитися кожен із нас», – сказав Кирило Дороленко.

Він також нагадав, що у Дніпрі досі не розслідувані всі напади на активістів під час Революції Гідності.

За словами учасників акції, Дніпро долучився до всеукраїнського флешмобу «Хто замовив Катю Гандзюк?» Волонтери виготовили шаблон і нанесли тематичні графіті на асфальт біля управління поліції та в інших місцях. На завершення акції активісти, вигукуючи патріотичні гасла, запалили фаєри.

«З обласного управління поліції до учасників ніхто не вийшов. Патрульні поліцейські стежили за акцією, але не втручалися», - резюмує ЗМІ.

Минулого тижня стало відомо, що у Катерини Гандзюк, на яку вчинили напад з кислотою, погіршився стан здоров’я. Активісти просили для Гандзюк передати необхідні ліки, яких немає в Україні.

Раніше в поліції заявили, що кислоту вилив на Гандзюк 23-річний хлопець, який сам також отримав опіки.

Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.

Натомість батько постраждалої не впізнав жодного із заарештованих.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».