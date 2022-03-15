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    Думки вголос

    Що буде після оголошення дефолту в Росії

    Росія вже ніяк не укине дефолту - Що буде після оголошення дефолту в Росії
    Росія вже ніяк не укине дефолту
    зображення: 24 канал

    Хочете жити з Путіним – опинитеся в дев'яностих і застрягнете в них назавжди

    Мовою оригіналу

    По мнению Bloomberg, в ближайшее время на России объявят дефолт. Способов избежать его не осталось: страна-ванька имеет внешний долг в размере 150 млрд долларов. Дальше целых три сценария, итог которых легко предсказать.

    • путин платит долларами. Тогда дефолт никуда не денется, но будет отсрочен примерно до 4 апреля.
    • платят рублями. Нет, так дела не делаются, платить можно только в валюте. Значит, объявляется дефолт.
    • бензоколонка не платит в принципе. Тогда дефолт наступает через 30 дней льготного периода.

    Максимальная отсрочка – месяц. Минимальная – секунды или минуты, пока принимается решение платить «деревянными». А так как запасы России частично истощены, частично арестованы – жители РФ могут запасаться солью заранее. Вдруг последнего путина доедать без нее придется.

    Пусть великие собиратели земельных участков заранее учатся стирать кульки и заваривать чайный пакетик несколько раз. Если их вообще найдут, вдруг у кого-то дома завалялось. Хотите жить с Путиным – значит, окажетесь в девяностых и застрянете в них навсегда.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін путінський режим дефолт
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    Що буде після оголошення дефолту в Росії