Що буде після оголошення дефолту в Росії

Хочете жити з Путіним – опинитеся в дев'яностих і застрягнете в них назавжди

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По мнению Bloomberg, в ближайшее время на России объявят дефолт. Способов избежать его не осталось: страна-ванька имеет внешний долг в размере 150 млрд долларов. Дальше целых три сценария, итог которых легко предсказать.

путин платит долларами. Тогда дефолт никуда не денется, но будет отсрочен примерно до 4 апреля.

платят рублями. Нет, так дела не делаются, платить можно только в валюте. Значит, объявляется дефолт.

бензоколонка не платит в принципе. Тогда дефолт наступает через 30 дней льготного периода.

Максимальная отсрочка – месяц. Минимальная – секунды или минуты, пока принимается решение платить «деревянными». А так как запасы России частично истощены, частично арестованы – жители РФ могут запасаться солью заранее. Вдруг последнего путина доедать без нее придется.

Пусть великие собиратели земельных участков заранее учатся стирать кульки и заваривать чайный пакетик несколько раз. Если их вообще найдут, вдруг у кого-то дома завалялось. Хотите жить с Путиным – значит, окажетесь в девяностых и застрянете в них навсегда.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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