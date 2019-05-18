Активісти у Києві демонтували паркан, протестуючи проти знищення бруківки на Інститутській



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Активісти знищили паркан на Інститутській Фото: Центр журналістських розслідувань

Декілька десятків молодих людей намагаються не допустити знищення доказів вбивств майданівців

Громадські активісти демонтували паркан на вулиці Інститутській, який був встановлений будівельниками задля підготовки до зведення Музею революції гідності. Активісти незадоволені тим, що будівельники знищують бруківку в центрі Києва, на якій можуть міститися докази у справі вбивств героїв Небесної сотні.

На думку активістів, перед тим як будувати Музей Майдану, слід завершити слідчі дії на Інститутській, чого до останнього часу зроблено не було.

Як повідомлялося раніше, у Києві на місці розстрілів євромайданівців спалахнув скандал. На території земельних ділянок, де Музеєм Революції гідності планується проведення будівельних робіт, продовжується проведення слідчих експериментів у кримінальному провадженні про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року, з метою визначення географічних координат відповідних місць отримання поранень, відтворення на місцевості обстановки та обставин отримання поранень, визначення місць (секторів) з яких були здійснені постріли за участю відповідних експертів.

У ГПУ зазначають, що огородження Алеї Героїв Небесної сотні, проведення будівельних (підготовчих) робіт, призведе до суттєвої зміни у ландшафті та обстановці на відповідній місцевості, що в свою чергу призведе до гальмування у проведенні слідчих експериментів, у зв’язку із необхідністю розбирання тимчасових споруд, а в окремих випадках унеможливить їх проведення в зв’язку із суттєвою зміною навколишньої обстановки.

У свою чергу, представники Музею заявили, що забезпечать сприяння в проведенні слідчих дій і максимальний доступ до місць експериментів.

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