Активісти вийшли під Офіс президента з вимогою звільнити Степанова



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Мітинг назвали «Хіп-хоп» вечірка на честь «першого мільярда Степанова» Фото: Громадське

Близько 150 учасників акції протестували через закупівлі МОЗ захисних костюмів для лікарів, що працюють з Covid-19

У п’ятницю ввечері під будівлею Офісу президента активісти влаштували акцію проти міністра охорони здоров’я Максима Степанова через ймовірну корупцію у МОЗ.

Як повідомляє hromadske, мітинг назвали «Хіп-хоп» вечірка на честь «першого мільярда Степанова».

Зазначається, що близько 100-150 учасників акції протестували через закупівлі МОЗ захисних костюмів для лікарів, що працюють з Covid-19, за більші гроші, ніж це роблять волонтерські організації.

Перед Офісом президента поставили старі пусті ліжка, які символізують пацієнтів і лікарні, яким не вистачає засобів захисту. Також тут вбув діджейський пульт, сухий лід, шампанське, несправжні гроші та ікра, золотий батон, корона тощо.

Золотий батон, ікра та гроші: на Банковій влаштували акцію проти глави МОЗ Максима Степанова, який закупив дорогі захисні костюми для лікарів pic.twitter.com/H6CQkzdP4k — hromadske (@HromadskeUA) May 29, 2020

Акцію супроводжувала гра діджея.

Під Офісом Зеленського влаштували акцію проти міністра охорони здоров’я Максима Степанова через закупівлю дорогих захисних костюмів. Акцію назвали «Хіп-хоп» вечірка на честь «першого мільярда Степанова» pic.twitter.com/O4IXu87pKL — hromadske (@HromadskeUA) May 29, 2020

Серед інших на мітинг прийшла депутатка від фракції «Голос» Ольга Стефанишина. За її словами, учасники акції вимагають відставки Степанова.

Також на акцію прийшов депутат з фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін, за словами якого, президент Володимир Зеленський поставив на особистий контроль ситуацію із костюмами.

«Якщо є факти корупції, то за це мають бути наслідки», — наголосив депутат.

Нагадаємо, на захист медиків та обладнання для лікарень з Фонду боротьби з Covid-19 МОЗ виділили понад 3 млрд гривень. Журналісти Bihus.Info отримали копії документів, за підписом міністра Максима Степанова, в яких детально обґрунтовувалися заплановані витрати. Більша частина цін на позиції з переліку значно завищена. Різниця в ціні тільки захисних костюмів, яких МОЗ хоче купити майже 4,5 мільйони, в порівнянні з ціною, за якою такі ж за характеристиками костюми закуповують благодійники – понад мільярд гривень.

До речі, у держпідприємстві, через яке мають здійснюватися закупівлі Міністерства охорони здоров’я, зазначають, що не отримували жодного запиту щодо формування відповідного моніторингу цін і не знають звідки взялися показники МОЗ.

До слова, держава купить респіратори вчетверо дешевше, ніж хотіло керівництво МОЗ.