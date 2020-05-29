  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Активісти вийшли під Офіс президента з вимогою звільнити Степанова

    • Розсилка
    Мітинг назвали &laquo;Хіп-хоп&raquo; вечірка на честь &laquo;першого мільярда Степанова&raquo; - Активісти вийшли під Офіс президента з вимогою звільнити Степанова
    Мітинг назвали «Хіп-хоп» вечірка на честь «першого мільярда Степанова»
    Фото: Громадське

    Близько 150 учасників акції протестували через закупівлі МОЗ захисних костюмів для лікарів, що працюють з Covid-19

    У п’ятницю ввечері під будівлею Офісу президента активісти влаштували акцію проти міністра охорони здоров’я Максима Степанова через ймовірну корупцію у МОЗ.

    Як повідомляє hromadske, мітинг назвали «Хіп-хоп» вечірка на честь «першого мільярда Степанова».

    Зазначається, що близько 100-150 учасників акції протестували через закупівлі МОЗ захисних костюмів для лікарів, що працюють з Covid-19, за більші гроші, ніж це роблять волонтерські організації.

    Перед Офісом президента поставили старі пусті ліжка, які символізують пацієнтів і лікарні, яким не вистачає засобів захисту. Також тут вбув діджейський пульт, сухий лід, шампанське, несправжні гроші та ікра, золотий батон, корона тощо.

    Акцію супроводжувала гра діджея.

    Серед інших на мітинг прийшла депутатка від фракції «Голос» Ольга Стефанишина. За її словами, учасники акції вимагають відставки Степанова. 

    Також на акцію прийшов депутат з фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін, за словами якого, президент Володимир Зеленський поставив на особистий контроль ситуацію із костюмами.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Активісти вийшли під Офіс президента з вимогою звільнити Степанова
    Активісти вийшли під Офіс президента з вимогою звільнити Степанова
    Активісти вийшли під Офіс президента з вимогою звільнити Степанова
    Активісти вийшли під Офіс президента з вимогою звільнити Степанова

    «Якщо є факти корупції, то за це мають бути наслідки», — наголосив депутат.

    Нагадаємо, на захист медиків та обладнання для лікарень з Фонду боротьби з Covid-19 МОЗ виділили понад 3 млрд гривень. Журналісти Bihus.Info отримали копії документів, за підписом міністра Максима Степанова, в яких детально обґрунтовувалися заплановані витрати. Більша частина цін на позиції з переліку значно завищена. Різниця в ціні тільки захисних костюмів, яких МОЗ хоче купити майже 4,5 мільйони, в порівнянні з ціною, за якою такі ж за характеристиками костюми закуповують благодійники – понад мільярд гривень. 

    До речі, у держпідприємстві, через яке мають   здійснюватися закупівлі Міністерства охорони здоров’я, зазначають, що не отримували жодного запиту щодо формування відповідного моніторингу цін і не знають звідки взялися показники МОЗ.

    До слова, держава купить респіратори вчетверо дешевше, ніж хотіло керівництво МОЗ.

    Міністерство охорони здоров'я міністр депутат медицина гроші протест активісти Максим Степанов президент Офіс президента Дмитро Гурін Ольга Стефанишина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ