Активісти закликали Зеленського розслідувати, скільки коштів пішло на ремонт аеропорту у Миколаєві



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Зеленський у Миколаєві, 17 липня Фото: НикВести

Зеленський заявив, що з ремонтом Миколаївського міжнародного аеропорту склалася «дивна ситуація, яка викликає багато питань»

Журналісти та активісти під час візиту президента до Миколаєва закликали Володимира Зеленського допомогти проведенню розслідування щодо використання коштів на ремонт летовища.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський заявив, що з ремонтом Миколаївського міжнародного аеропорту склалася «дивна ситуація, яка викликає багато питань». За його словами, це стосується ефективності використання коштів. Крім того, ремонт супроводжують постійні скандали – судові справи щодо фірми-підрядника, трагічна ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним.

«Президент поцікавився у гендиректора аеропорту Федора Барни, скільки треба коштів і які строки добудови, який пасажиропотік. Керівник летовища зазначив, що останніми були чартерні польоти в липні, а регулярні рейси не літають, зокрема через брак диспетчерів. Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк відповів, що диспетчерів не направляють саме через відсутність завантаження і чітких графіків регулярного авіасполучення», - повідомили в пресслужбі.

Як зазначається, Зеленський звернувся з проханням направити диспетчерів на певний період – для експерименту, а гендиректор аеропорту Миколаєва має забезпечити авіаперевізників.

Як відомо, раніше поліція закрила справу про доведення до самогубства 29-річного Владислава Волошина - керівника Миколаївського аеропорту, відомого бойового льотчика, героя війни на Донбасі.

Нагадаємо, 18 березня 2018 року у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам «швидкої» причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим. Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство.