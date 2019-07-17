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    Політика

    Візит Зеленського в Миколаїв: в.о. голови ОДА пообіцяв сьогодні подати заяву на звільнення

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    В&rsquo;ячеслав Бонь раніше був першим заступником голови Миколаївської ОДА - Візит Зеленського в Миколаїв: в.о. голови ОДА пообіцяв сьогодні подати заяву на звільнення
    В’ячеслав Бонь раніше був першим заступником голови Миколаївської ОДА

    В’ячеслав Бонь ще раніше публічно заявляв, що планує працювати з Володимиром Зеленським

    Виконуючий обов’язки голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь пообіцяв написати заяву на увільнення.

    Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на території аеропорту «Миколаїв».

    Перед цим журналісти нагадали Боню, що він же не хотів працювати з Зеленським.

    -          Я сказав, що я не планую працювати, - уточнив в.о. голови ОДА.
    -          Так напиши заяву, - сказав Зеленський.
    -          Немає питань, - відповів Бонь.
    -          Все порішали. Так кажуть у вас в Миколаєві? – відреагував президент.

    Бонь сказав, що якшо треба, то він сьогодні напише заяву за власним бажанням.

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    Перед цим президент розкритикував криміногенну ситуацію в місті. «Всі кажуть, що Миколаїв - бандитське місто», - нарікав Зеленський.

    Президент попросив миколаївців знайти кандидата на посаду губернатора, який був би нормальним менеджером.

    «Знайдіть голову. Напишіть лист… Зберіться з усіма просунутими людьми, складіть список людей, які гідні. Складіть шорт-лист і призначимо протягом тижня. Дайте цих людей. Думаєте це легко? Ніхто ж не хоче», - сказав Зеленським місцевим активістам.

    Нагадаємо, В’ячеслав Бонь 11 червня був призначений Володимиром Зеленським в.о. голови Миколаївської ОДА.

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    Миколаївщина Миколаїв Володимир Зеленський
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