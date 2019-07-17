Візит Зеленського в Миколаїв: в.о. голови ОДА пообіцяв сьогодні подати заяву на звільнення



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В’ячеслав Бонь раніше був першим заступником голови Миколаївської ОДА

В’ячеслав Бонь ще раніше публічно заявляв, що планує працювати з Володимиром Зеленським

Виконуючий обов’язки голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь пообіцяв написати заяву на увільнення.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на території аеропорту «Миколаїв».

Перед цим журналісти нагадали Боню, що він же не хотів працювати з Зеленським.

- Я сказав, що я не планую працювати, - уточнив в.о. голови ОДА.- Так напиши заяву, - сказав Зеленський.- Немає питань, - відповів Бонь.- Все порішали. Так кажуть у вас в Миколаєві? – відреагував президент.

Бонь сказав, що якшо треба, то він сьогодні напише заяву за власним бажанням.

Перед цим президент розкритикував криміногенну ситуацію в місті. «Всі кажуть, що Миколаїв - бандитське місто», - нарікав Зеленський.

Президент попросив миколаївців знайти кандидата на посаду губернатора, який був би нормальним менеджером.

«Знайдіть голову. Напишіть лист… Зберіться з усіма просунутими людьми, складіть список людей, які гідні. Складіть шорт-лист і призначимо протягом тижня. Дайте цих людей. Думаєте це легко? Ніхто ж не хоче», - сказав Зеленським місцевим активістам.

Нагадаємо, В’ячеслав Бонь 11 червня був призначений Володимиром Зеленським в.о. голови Миколаївської ОДА.