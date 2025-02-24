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Від Олега Ляшка йде дружина Росіта

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
Останнє сімейне фото у Facebook політика датоване 31 грудням 2021 року
фото: Олег Ляшко/Facebook

Позов про розірвання шлюбу відомої пари подано восени 2024 року

Дружина лідера Радикальної партії, а нині командира батальйону безпілотних систем Росіта Ляшко подала позов про розірвання шлюбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на свої джерела в оточенні політика.

За наявною інформацією, судовий процес триває з вересня 2024 року. На початку грудня Печерський райсуд Києва прийняв ухвалу, якою відвів 15 днів екснардепу Олегу Ляшку на подання відзиву на позовну заяву дружини. Наразі найближче засідання заплановано на 3 березня.

Найближче засідання у справі про розлучення сім'ї Росіти та Олега Ляшків заплановано на 3 березня
Найближче засідання у справі про розлучення сім'ї Росіти та Олега Ляшків заплановано на 3 березня
дані: Судова влада України

Нагадаємо, що у червні 2018 року народний депутат VIII скликання Олег Ляшко одружився на Росіті Сайранен. До того стосунки в них тривали 20 років. 

У травні 2020 року Росіта народила хлопчика Олександра. У жовтні того ж року дружина Ляшка очолила партійний список Радикальної партії на виборах до Київської обласної ради. Однак партійна сила Олега Ляшка не пройшла до місцевої ради.

Останнє сімейне фото у Facebook політика датоване 31 грудням 2021 року. На ньому Олег Ляшко, дружина Росіта та син неповнолітній Олександр позують на фоні новорічної ялинки.

У жовтні 2022-го колишній нардеп мобілізувався до війська. У жовтні 2024 року з’явилося повідомлення про призначення Олег Ляшка командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

Як повідомляв «Главком», колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який нині перебуває за межами України, розлучається. Ініціатором позову про розірвання шлюбу виступила його дружина Анастасія Арестович. Її заяву 11 лютого взяв до розгляду Солом’янський районний суд Києва.

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Теги: суд Олег Ляшко ЗСУ розлучення війна Радикальна партія шлюб

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