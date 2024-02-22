День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого

Сьогодні не варто планувати далеку подорож

22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день енцефаліту та Міжнародний день бойскаутів. Віряни вшановують пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих.

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Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Щороку 22 лютого вся планета відзначає Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Підґрунтям для заснування цього дня є два міжнародні документи: декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (вересень 1985 року) та «Хартія жертв злочинів», яка в 1990 році, а саме 22 лютого, була опублікована у Великій Британії.

Всесвітній день енцефаліту

Щорічно 22 лютого відзначається Всесвітній день енцефаліту. Енцефаліт – це захворювання, яке полягає в запаленні головного мозку. Одним із найпоширеніших носіїв цієї хвороби є кліщ (майже 13% усіх кліщів заражені вірусом). Саме тому треба проводити ретельний огляд тіла після прогулянок на природі, особливо навесні.

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Міжнародний день бойскаутів

Щороку 22 лютого у світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) – це діти й молодь, члени незалежної добровільної організації, яка має на меті фізичний і духовний розвиток молодих людей. Організації бойскаутів є аполітичними. Присяга скаутів має три основні принципи – дотримання обов’язку перед Богом та Батьківщиною, обов’язку перед людьми та обов’язку перед собою.

Яке сьогодні релігійне свято

22 лютого в церковному календарі – день пам’яті мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій був воєначальником в Апамеї Сирійській. Тоді правив імператор Галерей і язичники донесли йому, що Маврикій – християнин. Схопили його та його сина, відвели на суд, де довго катували. Сина просто на очах у батька вбили мечем, а самого Маврикія відвели до безлюдного місця, де прив'язали до дерева, обмастили медом та залишили на поталу комах. Десять днів терпів він укуси, спрагу та голод. А після цього правитель наказав відтяти йому голову. Разом із ним вбили ще 70 святих.

Що не можна робити цього дня

Не варто починати нових справ, це не віщує нічого доброго.

Краще не давати обіцянок, бо не зможете їх виконати.

Не варто планувати далеку подорож.

Народні прикмети

Якщо день сухий, але холодний, то осінь буде теплою і без дощів.

Завірюха – весна ще нескоро прийде.

Якщо шумить хвойний ліс, то чекайте на тепло.

Сніжить – до пізньої весни.

Пам’ятні події 22 лютого

1371 – шотландський трон обійняв перший представник династії Стюартів, Роберт II.

1744 – у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва – морський бій у Середземному морі між британським флотом під командуванням генерала Мальюса (27 лінійних кораблів, 8 фрегатів) і об'єднаним франко-іспанським флотом. Британці зазнали розгромної поразки.

1797 – біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію.

1819 – підписаний іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів.

1889 – президент Гровер Клівленд підписав білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США.

1894 – у Пенсільванії засновано Український народний союз, найстаршу і найбільшу організацію українців США та Канади.

1901 – при вході до протоки Золоті Ворота наскочив на рифи і затонув американський пароплав «Ріо-де-Жанейро», загинули 128 людей.

1920 – у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем.

1924 – Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому.

1930 – у британському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні.

1945 – Раднарком СРСР ухвалив рішення щодо будівництва метро в Києві.

1946 – американський дипломат у Москві Дж. Ф. Кеннан відправив до Державного департаменту «Довгу телеграму», що істотно визначила політику США щодо СРСР.

1958 – президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку.

1966 – в СРСР запущений супутник «Космос-110»: уперше екіпаж складався з двох собак.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді.

1997 – вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім'я Доллі.

2014 – Революція Гідності в Україні.

2015 – близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро «Маршала Жукова» під час Маршу єдності скоєно терористичний акт – внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули три цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія.