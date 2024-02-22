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День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто планувати далеку подорож

22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день енцефаліту та Міжнародний день бойскаутів. Віряни вшановують пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого фото 1

Щороку 22 лютого вся планета відзначає Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Підґрунтям для заснування цього дня є два міжнародні документи: декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (вересень 1985 року) та «Хартія жертв злочинів», яка в 1990 році, а саме 22 лютого, була опублікована у Великій Британії.

Всесвітній день енцефаліту

День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого фото 2

Щорічно 22 лютого відзначається Всесвітній день енцефаліту. Енцефаліт – це захворювання, яке полягає в запаленні головного мозку. Одним із найпоширеніших носіїв цієї хвороби є кліщ (майже 13% усіх кліщів заражені вірусом). Саме тому треба проводити ретельний огляд тіла після прогулянок на природі, особливо навесні.

Міжнародний день бойскаутів

День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого фото 3

Щороку 22 лютого у світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) – це діти й молодь, члени незалежної добровільної організації, яка має на меті фізичний і духовний розвиток молодих людей. Організації бойскаутів є аполітичними. Присяга скаутів має три основні принципи – дотримання обов’язку перед Богом та Батьківщиною, обов’язку перед людьми та обов’язку перед собою.

Яке сьогодні релігійне свято

22 лютого в церковному календарі – день пам’яті мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій був воєначальником в Апамеї Сирійській. Тоді правив імператор Галерей і язичники донесли йому, що Маврикій – християнин. Схопили його та його сина, відвели на суд, де довго катували. Сина просто на очах у батька вбили мечем, а самого Маврикія відвели до безлюдного місця, де прив'язали до дерева, обмастили медом та залишили на поталу комах. Десять днів терпів він укуси, спрагу та голод. А після цього правитель наказав відтяти йому голову. Разом із ним вбили ще 70 святих.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто починати нових справ, це не віщує нічого доброго.
  • Краще не давати обіцянок, бо не зможете їх виконати.
  • Не варто планувати далеку подорож.

Народні прикмети

  • Якщо день сухий, але холодний, то осінь буде теплою і без дощів.
  • Завірюха – весна ще нескоро прийде.
  • Якщо шумить хвойний ліс, то чекайте на тепло.
  • Сніжить – до пізньої весни.

Пам’ятні події 22 лютого

  • 1371 – шотландський трон обійняв перший представник династії Стюартів, Роберт II.
  • 1744 – у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва – морський бій у Середземному морі між британським флотом під командуванням генерала Мальюса (27 лінійних кораблів, 8 фрегатів) і об'єднаним франко-іспанським флотом. Британці зазнали розгромної поразки.
  • 1797 – біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію.
  • 1819 – підписаний іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів.
  • 1889 – президент Гровер Клівленд підписав білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США.
  • 1894 – у Пенсільванії засновано Український народний союз, найстаршу і найбільшу організацію українців США та Канади.
  • 1901 – при вході до протоки Золоті Ворота наскочив на рифи і затонув американський пароплав «Ріо-де-Жанейро», загинули 128 людей.
  • 1920 – у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем.
  • 1924 – Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому.
  • 1930 – у британському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні.
  • 1945 – Раднарком СРСР ухвалив рішення щодо будівництва метро в Києві.
  • 1946 – американський дипломат у Москві Дж. Ф. Кеннан відправив до Державного департаменту «Довгу телеграму», що істотно визначила політику США щодо СРСР.
  • 1958 – президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку.
  • 1966 – в СРСР запущений супутник «Космос-110»: уперше екіпаж складався з двох собак.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді.
  • 1997 – вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім'я Доллі.
  • 2014 – Революція Гідності в Україні.
  • 2015 – близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро «Маршала Жукова» під час Маршу єдності скоєно терористичний акт – внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули три цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія.

Теги: свята свято традиції

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