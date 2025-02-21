Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України

Бербок: Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила на передвиборчому заході у Потсдамі, що має намір посилити тиск на США після того, як вони провели переговори з Росією щодо завершення війни в Україні без участі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Berliner Morgenpost.

«Ми посилимо тиск на американців, щоб показати, що вони мають що втрачати, якщо більше стоятимуть на боці ліберальних демократій Європи», – заявила Бербок.

Вона закликала до нового поворотного моменту, подібного до того, який визначив канцлер Олаф Шольц на початку війни в Україні та заявила, що США мають усвідомити наслідки своєї позиції, якщо вони не підтримуватимуть ліберальні демократії Європи.

«Три роки тому ми сказали: це поворотний момент. Тепер нам потрібен другий поворотний момент, більше жодних коливань і зволікань заради нашого миру», – зазначила вона.

Бербок також запевнила, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно. Вона підкреслила, що хибний мир, який є шантажем або капітуляцією, лише готує ґрунт для подальших конфліктів.

«Хибний мир – це не мир, а підготовка до ще більшої війни та насильства», – наголосила міністерка. Вона також підкреслила, що питання війни та миру не можуть вирішуватися за рахунок України чи Європи.

Нагадаємо, минулого тижня Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».