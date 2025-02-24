Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату

На початку лютого Олексій Олійник вніс зміни до майнового стану

Колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який тепер працює прокурором відділу, у січні цього року отримав 710,1 тис. грн зарплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Відповідні зміни до майнового стану прокурор вніс на початку лютого.

дані: реєстр декларацій

Для порівняння: за 2023 рік ексочільник прокуратури Хмельниччини одержав 1,81 млн грн зарплати (приблизно 151 тис. грн щомісяця) і 251,1 тис. грн пенсії; за 2022 рік – 1,64 млн грн зарплати (приблизно 138 тис. грн кожного місяця) і 238,3 тис. грн пенсії.

Як повідомляв «Главком», у середні жовтня 2024 року Олексій Олійник позбувся керівної посади у розпал «інвалідного» скандалу. Як з’ясувалося, в органах прокуратури Хмельниччини працює понад 50 прокурорів-інвалідів, що є одним із найвищих показників серед інших прокуратур. Тодішній генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Як стало відомо згодом, сам же Олексій Олійник публічно підтвердив, що має пожиттєву групу інвалідності. За його словами, у 2005 році прокурор отримав «травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження». Водночас Олійник запевнив, що хвороба не перешкоджає йому виконанню службових обов’язків.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.