День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого

Сьогодні не можна починати день з сумних думок

23 лютого відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День гри в теніс та День дизельного двигуна. Віряни вшановують пам’ять священномученика Полікарпа.

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Всесвітній день взаєморозуміння і миру

23 лютого відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру. У цей день 1905 року відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація – Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне та благочинне утворення.

Зараз Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.

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День гри в теніс

23 лютого щороку відзначається спортивне свято – День гри в теніс. Теніс – це різновид спортивної гри, яка полягає у відбиванні ракеткою тенісного м’яча (невелика гумова кулька). Грати в теніс можна як у парі, так і один проти одного.

Тенісна гра виникла в далекому 14 столітті у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився в 1890 році й швидко став популярним, перші змагання відбулися у 1913 році.

День дизельного двигуна

Саме цього дня німецький винахідник Рудольф Дізель отримав патент на двигун. Сталося це 1893 року. Але сам двигун вперше було виготовлено 1897 року. Дизельний двигун працює на нафтовому паливі за принципом внутрішнього згорання. Він вважається одним з економічних. Але для екології дизельні двигуни більш небезпечні, ніж бензинові.

Яке сьогодні релігійне свято

23 лютого в церковному календарі – День священномученика Полікарпа. Сорок років він був єпископом Смірнським. До слова, Полікарп 96 року став одним із перших єпископів Христової Церкви. Таких, як він, ще називали Апостольські отці. Його учителем був святий апостол Іван Богослов.

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Коли імператором був Марк Аврелій, язичники схопили Полікарпа. За три дні до цього святий бачив видіння про це і знав, що його збираються живцем спалити на вогні. Його прив’язали до стовпа, розвели під ним багаття, але сталося диво: язики полум'я оточили Полікарпа, а він стояв посередині неушкоджений. Тоді язичники прокололи його тіло. Почала литися кров, яка одразу загасила вогонь. Помер єпископ у Великодню суботу 156 року.

Що не можна робити цього дня

Не можна починати день з сумних думок і поганого настрою.

Краще не починати генеральне прибирання в оселі.

Не рекомендується одружуватися.

Народні прикмети

Птахи ховаються під дахами – до снігопаду.

Високі і густі хмари вказують на гарну погоду.

Туман до негожого літа.

Якщо йде сніг, то на Великдень буде холодна погода.

Пам’ятні події 23 лютого

1455 – традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.

1778 – Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію.

1821 – Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія.

1854 – південноафриканська бурська Оранжева Республіка стала незалежною від Великої Британії.

1863 – британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.

1874 – британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.

1886 – американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній

1893 – німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун.

1918 – щойно утворена армія комуністів (надалі РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера.

1918 – Кайзерівська Німеччина зажадала від Росії визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України.

1922 – у Радянській Росії прийняте рішення про вилучення з храмів церковних коштовностей на потреби голодняків.

1934 – Леопольд III стає королем Бельгії.

1941 – Плутоній вперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом.

1944 – розпочалася депортація чеченського народу до Середньої Азії силами НКВС.

1945 – над Іодзімою піднято американський прапор.

1993 – Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР.

2010 – невідомі злочинці залили більше 2,5 мільйонів літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.

2012 – серія нападів на території Іраку, 83 вбитих і понад 250 отримали поранення.

2014 – Президент України Віктор Янукович втік до Росії.

2017 – Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, захоплює Ель-Баб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Ян, Матрона.