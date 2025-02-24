В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 11:09 по всій території України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року – третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день назавжди закарбувався в пам’яті українців як найстрашніший ранок, коли життя поділилося на «до» і «після». Близько 04:00 ранку вибухи розірвали тишу міст, ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах.

Раніше повідомлялося, що напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи. Як зауважують у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, ворог робить це для розпалювання зневіри серед українців, дестабілізації ситуації всередині країни та дискредитації України серед держав-партнерів.