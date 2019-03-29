Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців



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Ризик виникнення алергії знизить похолодання, яке очікується по Україні з 1 квітня після вихідних, та дощі

Ризик виникнення симптомів полінозу (з 29 березня по 3 квітня) у лісовій та лісостеповій зонах України наступного тижня оцінюється як низькій до помірного. Початок цвітіння берези затягнувся, сам сезон не буде дуже інтенсивним. Про це свідчать дані Європейської аероалергенної мережі.

На названих територіях спостерігатимуться низькі до помірних у суху та сонячну погоду концентрацій пилку берези, особливо – з 1 квітня. У ці дні чутливим до пилку особам не рекомендуються прогулянки у лісах та парках, а у степовій зоні – і поблизу водойм, де часто висаджують вільху, яка, наразі доцвітає в Україні. Концентрації її пилку будуть низькими. У тому числі – у таких містах Степової зони як Запоріжжя та Одеса, де є штучні насадження вільхи.

Ще один алерген останньої декади березня–початку квітня – це пилок ясена. Він також поки що реєструватиметься у низьких концентраціях у містах по всій Україні. До нього чутлива п’ята частина хворих на поліноз українців.

У атмосфері спостерігатимуться й поодинокі пилкові зерна рослин родини Кипарисові (кипарис, туя, ялівець, тис), ліщини, неалергенний пилок тополі та в’яза.

У містах Півдня України реєструватиметься пилок платана, але за останніми даними він не є алергенним.

Ризик виникнення алергії знизить похолодання, яке очікується по Україні з 1 квітня після вихідних, та дощі.

Чутливим особам не рекомендуються прогулянки і під час дощів, адже опади саме вимивають з атмосфери пилок та збільшують концентрації потенційно алергенних спор грибів. Тому під час дощу концентрації і пилку, і спор, можуть бути високими.

А після опадів, особливо – на півдні України, – спостерігатимуться високі рівні спор грибів, зокрема, алергенної альтернарії та аскоспор.

Зазначимо, 15-21 березня на території Лісової та Лісостепової зон почалось цвітіння тополі. Тополя цвіте саме зараз, а її пух, який помилково вважають чинником алергії, є вже насінням, тобто – зародком рослини, який утворюється після запилення жіночих сережок тополі пилком.

Джерело: УНН