Алієв назвав Тимощука «обіс*аним дятлом» через мовчання про війну

Алієв вважає, що Тимощук зрадив свою країну та сім'ю

Батько Анатолія Тимощука зараз перебуває в теробороні міста Луцьк

Колишній гравець «Динамо» Олександр Алієв розкритикував колишнього капітана збірної України, а нині помічника головного тренера російського «Зеніту» Анатолія Тимощука за мовчання про війну. За його словами, Тимощук зрадив свою країну і свою сім'ю, адже його батько зараз перебуває в теробороні міста Луцьк, пише Тabloid.

«Це просто обіс*аний дятел. Він проміняв свою країну. Можна навіть сказати свою сім'ю. Його батько у Луцьку в теробороні, а це падло сидить у Пітері... та заробляє гроші», – обурився футболіст.

Зазначимо, що раніше Тимощука за мовчанку про війну критикував футболіст англійського «Вест Хема» та збірної України Андрій Ярмоленко. На його думку, Тимощук боїться, оскільки не знає, що з ним буде.

Нагадаємо, що у березні Анатолія Тимощука було позбавлено звання «Почесний громадянин Луцька».

Раніше колишній менеджер футболіста Віталій Юрченко розповів, як Анатолій Тимощук вихвалявся контактами у ФСБ Росії. За словами Юрченка, футболіст давно знайомий із російськими силовиками та допускав порушення правил дорожнього руху, користуючись своїм статусом.