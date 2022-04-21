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    Алієв назвав Тимощука «обіс*аним дятлом» через мовчання про війну

    Алієв вважає, що Тимощук зрадив свою країну та сім'ю - Алієв назвав Тимощука «обіс*аним дятлом» через мовчання про війну
    Алієв вважає, що Тимощук зрадив свою країну та сім'ю
    фото з відкритих джерел

    Батько Анатолія Тимощука зараз перебуває в теробороні міста Луцьк

    Колишній гравець «Динамо» Олександр Алієв розкритикував колишнього капітана збірної України, а нині помічника головного тренера російського «Зеніту» Анатолія Тимощука за мовчання про війну. За його словами, Тимощук зрадив свою країну і свою сім'ю, адже його батько зараз перебуває в теробороні міста Луцьк, пише Тabloid.

    «Це просто обіс*аний дятел. Він проміняв свою країну. Можна навіть сказати свою сім'ю. Його батько у Луцьку в теробороні, а це падло сидить у Пітері... та заробляє гроші», – обурився футболіст.

    Зазначимо, що раніше Тимощука за мовчанку про війну критикував футболіст англійського «Вест Хема» та збірної України Андрій Ярмоленко. На його думку, Тимощук боїться, оскільки не знає, що з ним буде.

    Нагадаємо, що у березні Анатолія Тимощука було позбавлено звання «Почесний громадянин Луцька».

    Раніше колишній менеджер футболіста Віталій Юрченко розповів, як Анатолій Тимощук вихвалявся контактами у ФСБ Росії. За словами Юрченка, футболіст давно знайомий із російськими силовиками та допускав порушення правил дорожнього руху, користуючись своїм статусом.

    Теги: росія окупанти війна Україна Андрій Ярмоленко окупація #stoprussia
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    Алієв назвав Тимощука «обіс*аним дятлом» через мовчання про війну