Канада призупинила використання вакцини AstraZeneca

У Канаді вважають, що існує значна невизначеність щодо користі від вакцинації AstraZeneca дорослих людей у віці до 55 років з урахуванням потенційних ризиків

Рішення стосується людей віком 55 років через побоювання виникнення тромбів

Канада припинила використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca для людей віком 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що відповідну рекомендацію МОЗ дав Національний консультативний комітет Канади з імунізації (NACI).

«Існує значна невизначеність щодо користі від вакцинації AstraZeneca дорослих людей у віці до 55 років з урахуванням потенційних ризиків», – заявила заступник голови NACI Шеллі Дікс.

За її словами, ризик утворення тромбів зараз з'являється в однієї людини зі 100 тисяч, що набагато вище, ніж передбачалося раніше.

За словами доктора Джосса Реймера з робочої групи з впровадження вакцини в канадській провінції Манітоба, в Європі не виявили зростаючого ризику тромбів в цілому через препарат, однак рідкісний, але серйозний побічний ефект спостерігався в основному в молодих жінок.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

Раніше Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.