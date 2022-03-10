Американський астронавт відмовився від нагороди, яку йому вручив Путін

Російську державну нагороду Скотту Келлі вручив ще у 2011 році тодішній президент РФ Дмитро Медведєв

Медаль «За заслуги в освоєнні космосу» він отримав ще в 2011 році

Астронавт NASA Скотт Келлі, який здійснив чотири космічні польоти, зокрема на російських кораблях «Союз», заявив, що відмовляється від російської державної нагороди «За заслуги в освоєнні космосу». Так він висловив свій протест проти війни, яку веде Кремль в Україні. Про це американський астронавт повідомив у мікроблозі у Twitter.

Скотт Келлі у 2015-2016 роках став першим американцем, який провів на орбіті майже рік поспіль (340 діб) на борту Міжнародної космічної станції. Російську державну нагороду йому вручив ще у 2011 році тодішній президент РФ Дмитро Медведєв, який був маріонеткою прем’єр-міністра Путіна.

«Пане Медведєву, я повертаю Вам російську медаль «За заслуги в освоєнні космосу», яку ви мені вручили. Будь ласка, віддайте її російській матері, чий син загинув у цій несправедливій війні», – написав Келлі.

Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль “За заслуги в освоении космоса», которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи. https://t.co/n8jMTX34pW pic.twitter.com/qpI1YNKps3 — Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 9, 2022

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