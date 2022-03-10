  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Американський астронавт відмовився від нагороди, яку йому вручив Путін

    Російську державну нагороду&nbsp;Скотту Келлі вручив ще у 2011 році тодішній президент РФ Дмитро Медведєв - Американський астронавт відмовився від нагороди, яку йому вручив Путін
    Російську державну нагороду Скотту Келлі вручив ще у 2011 році тодішній президент РФ Дмитро Медведєв

    Медаль «За заслуги в освоєнні космосу» він отримав ще в 2011 році

    Астронавт NASA Скотт Келлі, який здійснив чотири космічні польоти, зокрема на російських кораблях «Союз», заявив, що відмовляється від російської державної нагороди «За заслуги в освоєнні космосу». Так він висловив свій протест проти війни, яку веде Кремль в Україні. Про це американський астронавт повідомив у мікроблозі у Twitter.

    Скотт Келлі у 2015-2016 роках став першим американцем, який провів на орбіті майже рік поспіль (340 діб) на борту Міжнародної космічної станції. Російську державну нагороду йому вручив ще у 2011 році тодішній президент РФ Дмитро Медведєв, який був маріонеткою прем’єр-міністра Путіна.

    «Пане Медведєву, я повертаю Вам російську медаль «За заслуги в освоєнні космосу», яку ви мені вручили. Будь ласка, віддайте її російській матері, чий син загинув у цій несправедливій війні», – написав Келлі.

    Нагадаємо, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Також стало відомо, які компанії залишилися на російському ринку.

    Читайте також:
    Теги: війна Дмитро Медведєв Путін протест Україна Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Американський астронавт відмовився від нагороди, яку йому вручив Путін