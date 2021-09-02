Американський дипломат пояснив, чому візит Зеленського у Вашингтон – це перемога Байдена

Візит Зеленського у Вашингтон був зовнішньополітичною перемогою Байдена після фіаско з виведенням військ з Афганістану, переконаний Джон Гербст

Експосол США в Україні Джон Гербст вважає, що Білому дому після фіаско в Афганістані важливо показати, що сильне лідерство не втрачене

Спосіб, у який американські війська покинули Афганістан, був катастрофою і для Байдена, і для США. Це хочуть використати Москва та Пекін, щоб показати ненадійність Сполучених Штатів. Проте зустріч Зеленського з Байденом продемонструвала, що це не так. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив колишній посол США в Україні, Голова Євразійського центру Діну Патричіу в Атлантичній Раді США Джон Гербст.

Візит Зеленського у Вашингтон, вважає дипломат, був зовнішньополітичною перемогою Байдена після фіаско з виведенням військ з Афганістану.

«Це демонструє, що він залишається сильним лідером і його адміністрація зробила гарну роботу під час підготовки та реалізації візиту президента Зеленського. Байден заявив про сильну підтримку безпеки України, суверенітету та територіальної цілісності, збільшення військової допомоги США на $60 млн і відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства для посилення співпраці у багатьох сферах, запросивши високопоставлених чиновників з України. Також було підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнертства. Тому я вважаю, що це був добрий візит, який приніс добрі результати», – сказав Джон Гербст.

На думку колишнього посла США в Україні, підписана у Вашингтоні угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства означає відновлення зобов’язань з боку США щодо посилення кооперації у сфері безпеки.

«Тут йтиметься не лише про військову співпрацю, а й економічну. Іншими словами, угода показує відновлений інтерес на найвищому рівні щодо зміцнення відносин між обома країнами. Конкретних результатів можна очікувати після продовження переговорів, а угода окреслює рамки такого співробітництва. Це відкриті зобов’язання з боку США щодо розвитку відносин з Україною», – пояснив він.

Джон Гербст прокоментував також очікування щодо надання Україні статусу головного стратегічного оборонного партнера США, чого не сталося під час візиту.

«Не думаю, що це планувалось, але у майбутньому це можливо. Зараз головна ідея – збільшити співпрацю між обома країнами у майбутньому і працювати над цим», – наголосив колишній посол.

У той ж час вихід США з Афганістану, переконаний Джон Гербст, не відобразиться на співпраці Білого дому з Україною.

«Афганістан (спосіб, у який ми виходили з нього) був катастрофою і для Байдена, і для США. І звісно, Москва та Пекін хочуть використати це аби показати, що США є ненадійними. Але це не так. Україна має підтримку США, Байден демонструє збільшення цієї підтримки», – наголосив американський дипломат.

Проте питання членства України в НАТО – це довгострокова перспектива, переконаний він. «Існує дуже велика опозиція щодо цього питання в Альянсі, але в майбутньому, думаю, це буде можливо. І потрібно працювати над цим. А до цього Україна має вживати необхідні кроки, щоб бути сумісною з НАТО», – підсумував Джон Гербст.

До слова, речник президента РФ Путіна заявив, що українсько-американські відносини будуються, «виходячи не з інтересів самих країн, а з бажання нашкодити РФ».

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав зустріч Зеленського та Байдена відвертою розмовою без реверансів. У той же час окремі експерти вважають, що візит Володимира Зеленського в Вашингтон можна охарактеризувати однією фразою: відсутність видимого результату.