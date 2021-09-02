Ложка дьогтю чи діжка меду? Чим закінчилася зустріч Зеленського і Байдена

Експерти аналізують результати візиту українського президента до США

Схоже на те, що команда президента Володимира Зеленського задоволена тим, як проходить візит президента до США. І попри те, що ця поїздка двічі переносилася, зустріч з очільником Білого Дому Джо Байденом не тільки відбулася, але й тривала вдвічі більше від запланованого часу.

За збігом обставин український лідер виявився першим главою держави, якого (після провального, за оцінками експертів та ЗМІ, виводу американських військ з Афганістану) прийняв господар Білого дому. До речі, прем’єр-міністр Ізраїлю, візит якого теж переносився, буде наступним іноземним лідером, якого у п’ятницю прийматиме Байден. Для США обидва ці візити свідчать про намір підтвердити світове лідерство, яке похитнули події в Афганістані.

До підвищеного статусу партнерства через нову Хартію

Для України, яка знаходиться у стані війни з Росією понад сім років, було важливо не лише заручитися підтримкою, але й посилити стратегічне партнерство, яке базується на підписаній у грудні 2008 року Хартії Україна-США.

За підсумками зустрічі президентів сторони домовились активізувати Комісію стратегічного партнерства, яка буде переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття. А в оприлюдненій спільній заяві щодо майбутнього стратегічного партнерства України та США відзначено, що на засіданні Комісії восени у Вашингтоні міністр закордонних справ України та державний секретар США затвердять нову Хартію, яка відображатиме підвищений статус партнерства.

Характерно, що сам президент Зеленський ще до зустрічі з Джо Байденом заявив, що візит української делегації до США відбувається надзвичайно результативно.

Стратегічна оборонна рамкова угода та «атомний» меморандум

Дійсно, у президента було багато зустрічей у перший день візиту, на деяких було підписано меморандуми. Зокрема, 31 серпня у Пентагоні глави оборонних відомств уклали стратегічну оборонну рамкову угоду, яка посилить співпрацю з низки нагальних питань, включаючи безпеку у Чорному морі, обмін кібернетичною інформацією і розвідувальними даними, а також подальшу підтримку України у протидії російській агресії.

Тим часом американська компанія Westinghouse та український «Енергоатом» підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту. У майбутньому планується збудувати ще чотири блоки за технологією Westinghouse. Загальна вартість проєкту становить до $30 млрд.

Байден заявив, що США залишаються твердим прихильником суверенітету, територіальної цілісності України (Фото: CNN)

«Підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною»

У своїй короткій заяві для преси перед початком переговорів Зеленський повідомив, що на переговорах з американським лідером порушить у першу чергу безпекові питання, у тому числі, питання реалізації російсько-німецького проєкту «Північний потік – 2». Ще одна тема – можливе залучення США до мирного врегулювання на Донбасі та звільнення 450 полонених. Також українська сторона мала піднімати питання ролі України в НАТО та інтеграції до Альянсу.

Зі свого боку Байден заявив, що США залишаються твердим прихильником суверенітету, територіальної цілісності України. І така «підтримка євроатлантичного прагнення України з боку США залишається непохитною». Він також повідомив, що США надають Україні новий пакет безпекової допомоги на суму $60 млн.

«Нормальна чоловіча розмова…»

Уже після зустрічі з президентом Байденом Зеленський сказав журналістам, що «не знає, чи виникла хімія, але те, що замість години зустріч йшла дві години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі. За його словами, зустріч була в «нормальній, продуктивній, не постійно у сонячній атмосфері, але в такій нормальній чоловічій розмові…»

Результати візиту президента Зеленського до США і його саміт з Джо Байденом для «Главкома» оцінили провідні експерти-міжнародники.

Особливого прориву не очікувалось?

Олег Шамшур

Експосол України в США (2006-2010 рр.)

В коментарі «Главкому» Експосол України в США Олег Шамшур відзначив, що «основна частина візиту була інтенсивною і достатньо змістовною, про що свідчить текст Спільної заяви та ряд двосторонніх угод та домовленостей, укладених між сторонами».

«Головне, що було підтверджено стратегічний характер двосторонніх відносин (в цьому контексті, необхідно відзначити рішення про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства) та окреслено основні сфери двосторонньої взаємодії, – зазначив експосол. – Разом з тим, як і очікувалось, візит не став проривним. Досягнуті угоди є здебільшого повтором, посиленням чи осучасненням попередніх практик та домовленостей. До того ж, в основному, йдеться про документи рамкового характеру, які необхідно наповнити реальним змістом. Якщо цього не зробити, причому оперативно, вони, як це часто бувало раніше, ризикують перетворитися на прекраснодушні наміри, які мігрують з одного саміту на інший»

Олег Шамшур вважає, що «наразі тільки очільники двох держав можуть сказати, чи здатна їхня перша зустріч прокласти шлях до взаємного розуміння та довіри.

Андрій Добрянський

Речник Українського конгресового комітету Америки

У коментарі «Главкому» речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський нагадав, що після президентських виборів 2020 року в США ця організація звернулась до новообраного президента Байдена з листом-привітанням із закликом зміцнити відносини з Україною. У листі підкреслювалась необхідність здійснювати «взаємні державні візити на основі Стратегічного партнерства США та України». Сьогодні, зазначив Добрянський, ми побачили один із таких візитів і чекатимемо, коли Байден приїде в Україну. Востаннє президент США (це був Джордж Буш) відвідував Київ 1 квітня 2008 року.

Дуже важливо, продовжує він, було почути про активізацію Комісії стратегічного партнерства, яку було підписано до приходу до влади Януковича. За той час у світі відбулося багато змін, але Хартія про стратегічне партнерство залишилась незмінною.

Окрім того, Добрянський нагадав: Зеленський став другим після німецького канцлера Ангели Меркель європейським лідером, який відвідав Білий дім (після перемоги Байдена – «Главком»), що само по собі є позитивом.

«Для Байдена це була зовнішньополітична перемога після фіаско в Афганістані»

Джон Гербст

Голова Євразійського центру Діну Патричіу в Атлантичній Раді США, екс-посол США в Україні

В короткому інтерв’ю «Главкому» голова Євразійського центру Діну Патричіу в Атлантичній Раді США, екс-посол США в Україні Джон Гербст заявив, що саміт був успішним і для Байдена, і для Зеленського:

– Для Байдена це була зовнішньополітична перемога після фіаско з виведенням військ з Афганістану. Це демонструє, що він залишається сильним лідером і його адміністрація зробила гарну роботу під час підготовки та реалізації візиту президента Зеленського. Байден заявив про сильну підтримку безпеки України, суверенітету та територіальної цілісності, збільшення військової допомоги США на $60 млн. і відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства для посилення співпраці у багатьох сферах, запросивши високопоставлених чиновників з України. Також було підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Тому я вважаю, що це був добрий візит, який приніс добрі результати.

Що дасть Україні згадана угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства?

Це означатиме відновлення зобов’язань з боку США щодо різних питань, посилення кооперації у сфері безпеки. Тут йтиметься не лише про військову співпрацю, а й економічну. Іншими словами, угода показує відновлений інтерес на найвищому рівні щодо зміцнення відносин між обома країнами.

Конкретних результатів можна очікувати після продовження переговорів, а угода окреслює рамки такого співробітництва. Це відкриті зобов’язання з боку США щодо розвитку відносин з Україною.

Багато хто очікував, що під час цього візиту обговорюватиметься питання про надання Україні статусу головного стратегічного партнера США чи головного оборонного партнера США, який отримали Ізраїль та Індія відповідно у 2014 та 2016 році. Чому цього не сталося?

Не думаю, що це планувалось, але у майбутньому це можливо. Зараз головна ідея – збільшити співпрацю між обома країнами у майбутньому і працювати над цим.

ЗМІ повідомили, що концерн «Укроборонпром» має кілька домовленостей про співпрацю з американськими компаніями і підписав три угоди на загальну суму $ 2,5 млрд. Наскільки швидко вони можуть бути втіленими у життя?

У США знають, що Україна має реальні спроможності щодо виробництва озброєння. І це якраз питання для обговорення.

Якою вам бачиться реалізація підписаного американською Westinghouse та українським «Енергоатомом» меморандуму про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС і в майбутньому побудови чотирьох блоків вартістю $30 млрд? Адже про залучення американської компанії до добудови говорилось давно. То що має зрушити з мертвої точки залучення інвестицій з боку США?

Україна має створити належні умови для інвестицій. Але з іншого боку, це визнання міністром енергетики США необхідності проведення переговорів, щоб дійти взаємопорозуміння щодо цього питання. Це готовність з боку американського уряду більш тісно співпрацювати з Україною. І це добрий сигнал.

Згадані вище меморандуми є етапом до подальших переговорів, але які мають бути умови, щоб вони могли бути якомога скоріше втілені в життя? Оглядачі звернули увагу на те, що перед початком переговорів із Зеленським Байден у короткій заяві для преси згадав про свій виступ у Верховній Раді в якості ще віцепрезидента США (8-го грудня 2015 року (Виступ Віце-президента США Джо Байдена у Верховній Раді України Посольство США в Україні (usembassy.gov) і сказав, що сподівається у майбутньому відвідати Україну. Чи не є це натяком на те, що українська влада має покласти край корупції для приходу американських інвестицій?

Немає питань, що корупція є проблемою для України. І немає питань, що Байден це розуміє, немає питань, що без корупції буде краще розвиватися економічна співпраця. Думаю, з американського боку є бажання зрозуміти, що є можливим для вирішення цієї проблеми.

Чи може вплинути на співпрацю з Україною вихід США з Афганістану?

Афганістан (спосіб, у який ми виходили з нього) був катастрофою і для Байдена, і для США. І звісно, Москва та Пекін хочуть використати це аби показати, що США є ненадійними. Але це не так. Україна має підтримку США, Байден демонструє збільшення цієї підтримки.

Що ви думаєте про запитання Зеленського до Байдена про його бачення щодо вступу України в НАТО?

Питання щодо членства України в НАТО – це довгострокова перспектива. Існує дуже велика опозиція щодо цього питання в Альянсі, але в майбутньому, думаю, це буде можливо. І потрібно працювати над цим. А до цього Україна має вживати необхідні кроки, щоб бути сумісною з НАТО.

Перед переговорами з Байденом Зеленський сказав, що порушить питання енергетичної безпеки України та Європи у зв’язку з реалізацією проєкту «Північний потік – 2». Чи можна очікувати після цих переговорів Зеленського та Байдена зміни позиції Адміністрації США щодо цього питання?

Байден не має жодних намірів змінити свою позицію щодо «Північного потоку – 2». Тим часом багато хто в Конгресі, переважно республіканці вважають, що це (запуск «Північного потоку – 2») жахлива ідея. Так само вважає частина демократів, але вона не може піти проти президента. Можливо, з часом їх позиція зміниться, але треба цього дочекатися.

Микола Сірук, для «Главкома»