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    «Нам це не подобається»: у Путіна відреагували на прагнення України вступити в НАТО

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    Володимиру&nbsp;Путіну &laquo;зовсім не подобається&raquo; прагнення України вступити в НАТО - «Нам це не подобається»: у Путіна відреагували на прагнення України вступити в НАТО
    Володимиру Путіну «зовсім не подобається» прагнення України вступити в НАТО
    Фото: kremlin.ru

    У Кремлі звернули увагу на тему євроатлантичних прагнень України і потенційну готовність вітати це бажання з боку США

    Росії і її президенту Володимиру Путіну «зовсім не подобається» прагнення України вступити в НАТО. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Риа Новости».

    За його словами, в Кремлі звернули увагу на тему євроатлантичних прагнень України і потенційну готовність вітати це бажання з боку американців.

    «Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається», – сказав Пєсков.

    До слова, Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

    Як відомо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

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    Теги: Росія США НАТО Путін політика Україна президент
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    «Нам це не подобається»: у Путіна відреагували на прагнення України вступити в НАТО