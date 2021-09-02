«Нам це не подобається»: у Путіна відреагували на прагнення України вступити в НАТО

Володимиру Путіну «зовсім не подобається» прагнення України вступити в НАТО

У Кремлі звернули увагу на тему євроатлантичних прагнень України і потенційну готовність вітати це бажання з боку США

Росії і її президенту Володимиру Путіну «зовсім не подобається» прагнення України вступити в НАТО. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Риа Новости».

За його словами, в Кремлі звернули увагу на тему євроатлантичних прагнень України і потенційну готовність вітати це бажання з боку американців.

«Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається», – сказав Пєсков.

До слова, Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

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