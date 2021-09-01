У готель, де зупинився Зеленський, приїхали Нуланд і Кент

Вікторія Нуланд і Джордж Кент заходять у готель, де зупинився Володимир Зеленський перед зустріччю із Джо Байденом

Перша зустріч президентів Зеленського і Байдена

Сьогодні у готель у Вашингтоні, де зупинився президент України Володимир Зеленський перед зустріччю із президентом США Джо Байденом прибули Вікторія Нуланд, заступниця державного секретаря США та Джордж Кент, заступник помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії, представник США в ОБСЄ. Про це повідомляє «Суспільне».

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд відвідувала Україну під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена у травні 2021-го. В адміністрації президента Барака Обами Нуланд була речницею Державного департаменту США та помічницею Державного секретаря США у справах Європи та Євразії.

Заступник помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін, працював у місії США у Києві після Помаранчевої революції, з 2004 по 2007 рік, та після Революції гідності, з 2015 по 2018 рік.

Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

Таакож Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

До слова, Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.



