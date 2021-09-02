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    Кулеба підсумував зустріч Зеленського та Байдена: відверта розмова без реверансів

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    Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели &laquo;дуже відверту розмову&raquo; - Кулеба підсумував зустріч Зеленського та Байдена: відверта розмова без реверансів

    Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели «дуже відверту розмову»

    Фото: president.gov.ua

    Глава МЗС зазначив, що президенти обговорили ідеї, які будуть рухати вперед українсько-американські відносини

    Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели дуже відверту розмову, американський лідер висловив підтримку Україні. Про це повідомляє заявив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

    «Це була дуже відверта розмова без реверансів, і там, де у нас є питання до Сполучених Штатів, ми ці питання дуже чітко задавали, і там, де є питання у США, вони їх також дуже чітко задавали. І я цим дуже задоволений, що президенти поговорили відверто, я б навіть сказав, без дипломатії, а як два лідери двох сильних країн», – сказав Кулеба.

    Він зазначив, що президенти обговорили ідеї, які будуть рухати вперед українсько-американські відносини і зміцнювати безпеку України і безпеку Європи в цілому.

    Також Кулеба заявив про «предметну розмову» президентів щодо «Північного потоку – 2».

    До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

    Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

    Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

    Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України. Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

    Зазначимо, 2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.

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    Теги: МЗС США Джозеф Байден міністр політика Володимир Зеленський Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба підсумував зустріч Зеленського та Байдена: відверта розмова без реверансів