Кулеба підсумував зустріч Зеленського та Байдена: відверта розмова без реверансів

Глава МЗС зазначив, що президенти обговорили ідеї, які будуть рухати вперед українсько-американські відносини

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели дуже відверту розмову, американський лідер висловив підтримку Україні. Про це повідомляє заявив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

«Це була дуже відверта розмова без реверансів, і там, де у нас є питання до Сполучених Штатів, ми ці питання дуже чітко задавали, і там, де є питання у США, вони їх також дуже чітко задавали. І я цим дуже задоволений, що президенти поговорили відверто, я б навіть сказав, без дипломатії, а як два лідери двох сильних країн», – сказав Кулеба.

Він зазначив, що президенти обговорили ідеї, які будуть рухати вперед українсько-американські відносини і зміцнювати безпеку України і безпеку Європи в цілому.

Також Кулеба заявив про «предметну розмову» президентів щодо «Північного потоку – 2».

До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України. Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

Зазначимо, 2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.