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    Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему

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    Володимир Зеленський&nbsp;забув особисто запросити Джо Байдена в Україну - Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему
    Володимир Зеленський забув особисто запросити Джо Байдена в Україну
    Фото: president.gov.ua

    Президент України згадав про важливу тему лише після зустрічі з главою Білого дому

    Президент Володимир Зеленський під час вчорашньої зустрічі з американським колегою Джозефом Байденом забув обговорити з ним його майбутній візит до України. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з Байденом.

    Відповідаючи на питання журналіста щодо можливих термінів візиту Байдена до Києва, Зеленський зізнався, що не говорив про це з ним.

    «Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі. Треба було проговорити детальніше щодо візиту президента Сполучених штатів... Але до цього наші команди комунікували, і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент (США) приїде в Україну, це буде, мені здається, сьомий візит, він багато разів був в Україні... Мені здається, шість разів. Тим не менш – це багато», – заявив президент України.

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

    Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом.

    Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

    Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

    Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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    Теги: США Джозеф Байден політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему