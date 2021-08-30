Американський дипломат: Росія є країною, яка занепадає…

Волкер: «Адміністрація Байдена має рацію, що фокусується на Китаї»

Адміністрація Джозефа Байдена має рацію, що фокусується на Китаї як довгостроковій стратегічній загрозі США. Росія є країною, яка занепадає, і є меншою. Про це у розмові з «Главкомом» сказав колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

«Загроза, що зростає, за розмірами, економікою, військовою потугою, амбіціями – це Китай. Адміністрація Трампа також визначила Китай як головну загрозу. Щодо цього існує двопартійний консенсус у США», – повідомив американський дипломат.

Відповідаючи на питання, чи є Росія небезпечною для США, Курт Волкер зауважив, що Росія менша за розмірами, має ядерну зброю, проте як країна занепадає.

«У короткій перспективі Росія є найбільш реалістичною середньостроковою загрозою. Але я погоджуюся з вами, допоки ви дійдете до довгострокової перспективи, треба зайнятися короткостроковою», – пояснив він.

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України наголосив, що оскільки Росія створює конфлікти, без відповідної реакції Сполучених Штатів та союзників вона продовжить це робити.

«США та союзники знають про те, що Росія є загрозою, бо вона так діє. Вона окупувала територію частину України, Грузії, погрожує іншим країнами, здійснює втручання у вибори, кібератаки. І це відбувається щодня. Ми знаємо про це і ми повинні надавати значно більший пріоритет протистоянню з Росією, ніж намагатися мінімізувати конфлікт з нею», – переконаний Курт Волкер.

До слова, президент США Джо Байден розпорядився виділити допомогу Україні в розмірі $60 млн на оборону. Кошти будуть виділені за рахунок коштів Пентагону.

Тим часом Росія знайшла нове пояснення, чому не виконує Мінські домовленості.