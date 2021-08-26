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    Думки вголос

    Афганістан стане проблемою для Китаю і Росії

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Афганістан стане проблемою для Китаю і Росії

    Талібан переховував близько 3500 уйгурських бойовиків, які тепер можуть перебратися в Китай

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    В итоговом заявлении участников онлайн-саммита G7 о ситуации в Афганистане, которое состоялось 24 августа, сказано, что легитимность любого будущего правительства Афганистана будет зависеть от его подхода к выполнению международных обязательств.

    Речь идет, прежде всего, о том, что талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для всех выезжающих.

    Пока же Талибан, как заявили в Рособоронэкспорте, захватил более 100 вертолётов российского производства в разной степени работоспособности.

    В целом, чем дальше, тем больше становится очевидно, что вывод американских войск – это риски и для тех стран, которые выступали против нахождения США в Афганистане. Китая и России.

    С учётом наличия в Китае и РФ радикальных исламистских движений, эти страны на данный момент имеют гораздо больше оснований (в сравнении с США) бояться джихадистской дестабилизации Центральной Азии.

    Что касается Китая, то в каком-то смысле США решали одну из его проблем – имею в виду проблему уйгуров. Все это время Талибан укрывал около 3500 уйгурских боевиков, которые теперь могут направиться в Китай.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія США Китай Афганістан Талібан
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    Афганістан стане проблемою для Китаю і Росії