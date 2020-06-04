Трамп чи Байден? Букмекери назвали фаворита у кожному зі штатів (графіка) сша

Поки що, на думку букмекерів, демократ Байден є найбільш вірогідним переможцем президентських виборів у США

Провідна букмекерська контора світу William Hill оцінила шанси головних кандидатів за п'ять місяців до виборів

За п'ять місяців у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Головними фаворитами гонки традиційно є представники Республіканської та Демократичної партій.

Варто зазначити, що виборча система США є набагато складнішою, ніж, наприклад, в нашій країні.

Президента США обирають не безпосередньо громадяни, а колегія виборників. Вона складається з 538 представників від 50 штатів і столиці Вашингтона. Тобто, для перемоги кандидат має здобути мінімум 270 голосів.

Результати підрахунку затверджуються на спільній сесії Конгресу. Якщо голоси колегії виборників розділяться порівну між кандидатами у президенти, то переможця визначатимуть законодавці Палати представників. Але і якщо їм не вдасться визначитися, то долю виборів вирішуватимуть у Сенаті.

У 48 штатах виборники дотримуються системи «переможець забирає все». Наприклад, у Каліфорнії впевнена більшість на виборах зазвичай обирає демократів. Це означає, що всі голоси виборників ідуть кандидату від демократів.

До прикладу, це означає, що Каліфорнія гарантовано стоїть на боці демократів, і республіканці навіть не намагаються їм кидати виклик. Те саме стосується Техасу, тільки навпаки: тут впевнену більшість мають республіканці.

Крім того, існують так звані штати, які коливаються. Це ті, де напередодні виборів спостерігається приблизно однаковий рівень популярності кандидатів від обох основних партій. Результати виборів в таких штатах зазвичай є предметом підвищеної уваги, оскільки часто саме вони роблять вирішальний внесок у загальну перемогу одного з кандидатів. На виборах президента США 2016 року таких штатів було дев'ять. Тобто, основна боротьба точитиметься саме за них - штати, виборці яких ще не визначилися зі своїм кандидатом.

3 листопада виборці в кожному штаті оберуть так званих «президентських виборників», які, своєю чергою, оберуть нового президента і віцепрезидента США через колегію виборників.

Трамп чи Байден? 3 листопада весь світ дізнається прізвище переможця президентських виборів у США

Не стоять осторонь політичних баталій у США і букмекери. Зокрема, провідна букмекерська контора світу William Hill оцінила шанси кандидатів як на загальну перемогу, так і на успіх в кожному зі штатів окремо.

На даний момент, на думку букмекерів, шанси чинного президента США Дональда Трампа і колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена на перемогу є майже рівними, але певну перевагу все ж має саме Байден: коефіцієнт на нього становить 1.95. Імовірність успіху Трампа букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.05. Інші ж борці за президентське крісло мають лише теоретичні шанси на перемогу.

Якщо ж говорити про кожен штат окремо, то згідно з оцінкою букмекерів їх умовно можна поділити на 5 груп: штати в яких переконливу перевагу мають Байден чи Трамп, штати в яких відносну перевагу має один з фаворитів та штати, в яких шанси на перемогу Трампа і Байдена є майже рівними.

Варто зазначити, що саме за ті штати, де немає переконливого фаворита, і буде точиться основна боротьба протягом наступних п'яти місяців між президентськими штабами кандидатів.

Штат (кількість виборників) Фаворит Трамп Фаворит Байден Перевага Трампа Перевага Байдена Фаворит відсутній Аляска (3) Арканзас (6) Алабама (9) Аризона (11) Каліфорнія (55) Колорадо (9) Коннектикут (7) Делавер (3) Флорида (29) Джорджія (16) Гаваї (4) Айдахо (4) Іллінойс (20) Індіана (11) Айова (6) Канзас (6) Кентуккі (8) Луїзіана (8) Мен (4) Меріленд (10) Массачусетс (11) Мічиган (16) Міннесота (10) Міссісіпі (6) Міссурі (10) Монтана (3) Небраска (5) Невада (6) Нью-Гемпшир (4) Нью-Джерсі (14) Нью-Мексико (5) Нью-Йорк (29) Північна Кароліна (15) Північна Дакота (3) Огайо (18) Оклахома (7) Орегон (7) Пенсильванія (20) Род-Айленд (4) Південна Кароліна (9) Південна Дакота (3) Теннессі (11) Техас (38) Юта (6) Вермонт (3) Вірджинія (13) Штат Вашингтон (12) Місто Вашингтон (3) Західна Вірджинія (5) Вісконсин (10) Вайомінг (3)

Як бачимо, основна боротьба, згідно з прогнозами аналітиків, розгорнеться за голоси виборців Флориди, Північної Кароліни, Огайо, Аризони, Вісконсину та Пенсильванії. Тобто, тих шести штатів, де поки що важко назвати явного фаворита.

Якщо ж підсумувати, то, на думку букмекерів, на даний момент демократ Байден гарантовано може розраховувати на 249 голосів виборників. Щоб здобути заповітні 270 голосів Байдену, згідно з прогнозами аналітиків, потрібно здобути перемогу ще у двох штатах, які в сумі принесуть йому мінімум 21 голос, або ж забрати собі Флориду, яка «коштує» відразу 29 пунктів.

Для чинного ж президента США Дональда Трампа ситуація на даний момент є менш сприятливою - йому прогнозують лише 186 гарантованих голосів виборників.

Якщо ж підсумовувати все зазначене вище, то варто підкреслити, що за п'ять місяців гарячої боротьби ситуація з електоральними вподобаннями американців ще може різко змінитися, але станом на початок літа розклад сил в президентських перегонах у США є саме таким.

Артем Худолєєв, Наталія Сокирчук, «Главком»