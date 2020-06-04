Трамп чи Байден? Букмекери назвали фаворита у кожному зі штатів (графіка)сша
Провідна букмекерська контора світу William Hill оцінила шанси головних кандидатів за п'ять місяців до виборів
За п'ять місяців у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Головними фаворитами гонки традиційно є представники Республіканської та Демократичної партій.
Варто зазначити, що виборча система США є набагато складнішою, ніж, наприклад, в нашій країні.
Президента США обирають не безпосередньо громадяни, а колегія виборників. Вона складається з 538 представників від 50 штатів і столиці Вашингтона. Тобто, для перемоги кандидат має здобути мінімум 270 голосів.
Результати підрахунку затверджуються на спільній сесії Конгресу. Якщо голоси колегії виборників розділяться порівну між кандидатами у президенти, то переможця визначатимуть законодавці Палати представників. Але і якщо їм не вдасться визначитися, то долю виборів вирішуватимуть у Сенаті.
У 48 штатах виборники дотримуються системи «переможець забирає все». Наприклад, у Каліфорнії впевнена більшість на виборах зазвичай обирає демократів. Це означає, що всі голоси виборників ідуть кандидату від демократів.
До прикладу, це означає, що Каліфорнія гарантовано стоїть на боці демократів, і республіканці навіть не намагаються їм кидати виклик. Те саме стосується Техасу, тільки навпаки: тут впевнену більшість мають республіканці.
Крім того, існують так звані штати, які коливаються. Це ті, де напередодні виборів спостерігається приблизно однаковий рівень популярності кандидатів від обох основних партій. Результати виборів в таких штатах зазвичай є предметом підвищеної уваги, оскільки часто саме вони роблять вирішальний внесок у загальну перемогу одного з кандидатів. На виборах президента США 2016 року таких штатів було дев'ять. Тобто, основна боротьба точитиметься саме за них - штати, виборці яких ще не визначилися зі своїм кандидатом.
3 листопада виборці в кожному штаті оберуть так званих «президентських виборників», які, своєю чергою, оберуть нового президента і віцепрезидента США через колегію виборників.
Не стоять осторонь політичних баталій у США і букмекери. Зокрема, провідна букмекерська контора світу William Hill оцінила шанси кандидатів як на загальну перемогу, так і на успіх в кожному зі штатів окремо.
На даний момент, на думку букмекерів, шанси чинного президента США Дональда Трампа і колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена на перемогу є майже рівними, але певну перевагу все ж має саме Байден: коефіцієнт на нього становить 1.95. Імовірність успіху Трампа букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.05. Інші ж борці за президентське крісло мають лише теоретичні шанси на перемогу.
Якщо ж говорити про кожен штат окремо, то згідно з оцінкою букмекерів їх умовно можна поділити на 5 груп: штати в яких переконливу перевагу мають Байден чи Трамп, штати в яких відносну перевагу має один з фаворитів та штати, в яких шанси на перемогу Трампа і Байдена є майже рівними.
Варто зазначити, що саме за ті штати, де немає переконливого фаворита, і буде точиться основна боротьба протягом наступних п'яти місяців між президентськими штабами кандидатів.
|
Штат (кількість виборників)
|
Фаворит Трамп
|
Фаворит Байден
|
Перевага Трампа
|
Перевага Байдена
|
Фаворит відсутній
|
Аляска (3)
|
Арканзас (6)
|
Алабама (9)
|
Аризона (11)
|
Каліфорнія (55)
|
Колорадо (9)
|
Коннектикут (7)
|
Делавер (3)
|
Флорида (29)
|
Джорджія (16)
|
Гаваї (4)
|
Айдахо (4)
|
Іллінойс (20)
|
Індіана (11)
|
Айова (6)
|
Канзас (6)
|
Кентуккі (8)
|
Луїзіана (8)
|
Мен (4)
|
Меріленд (10)
|
Массачусетс (11)
|
Мічиган (16)
|
Міннесота (10)
|
Міссісіпі (6)
|
Міссурі (10)
|
Монтана (3)
|
Небраска (5)
|
Невада (6)
|
Нью-Гемпшир (4)
|
Нью-Джерсі (14)
|
Нью-Мексико (5)
|
Нью-Йорк (29)
|
Північна Кароліна (15)
|
Північна Дакота (3)
|
Огайо (18)
|
Оклахома (7)
|
Орегон (7)
|
Пенсильванія (20)
|
Род-Айленд (4)
|
Південна Кароліна (9)
|
Південна Дакота (3)
|
Теннессі (11)
|
Техас (38)
|
Юта (6)
|
Вермонт (3)
|
Вірджинія (13)
|
Штат Вашингтон (12)
|
Місто Вашингтон (3)
|
Західна Вірджинія (5)
|
Вісконсин (10)
|
Вайомінг (3)
Як бачимо, основна боротьба, згідно з прогнозами аналітиків, розгорнеться за голоси виборців Флориди, Північної Кароліни, Огайо, Аризони, Вісконсину та Пенсильванії. Тобто, тих шести штатів, де поки що важко назвати явного фаворита.
Якщо ж підсумувати, то, на думку букмекерів, на даний момент демократ Байден гарантовано може розраховувати на 249 голосів виборників. Щоб здобути заповітні 270 голосів Байдену, згідно з прогнозами аналітиків, потрібно здобути перемогу ще у двох штатах, які в сумі принесуть йому мінімум 21 голос, або ж забрати собі Флориду, яка «коштує» відразу 29 пунктів.
Для чинного ж президента США Дональда Трампа ситуація на даний момент є менш сприятливою - йому прогнозують лише 186 гарантованих голосів виборників.
Якщо ж підсумовувати все зазначене вище, то варто підкреслити, що за п'ять місяців гарячої боротьби ситуація з електоральними вподобаннями американців ще може різко змінитися, але станом на початок літа розклад сил в президентських перегонах у США є саме таким.
Артем Худолєєв, Наталія Сокирчук, «Главком»