Американський есмінець кинув виклик Росії в Японському морі



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Есмінець USS McCampbell

Корабель ВМС США пройшов в безпосередній близькості від затоки Петра Великого, яка омиває береги РФ

Американський есмінець USS McCampbell у середу, 5 грудня, проплив в спірних водах Японського моря в безпосередній близькості від затоки Петра Великого на півдні Приморського краю Росії.

Про це CNN повідомила лейтенант ВМС США, прес-секретар Тихоокеанського флоту США Рейчел Макмарр.

Згідно з повідомленням, американський військовий корабель в межах операції Вільна навігація пройшов в безпосередній близькості від затоки Петра Великого, яка омиває береги РФ, кинувши виклик надмірним морським вимогам Росії та відстоюючи свободу судноплавства і законного морекористування.

Офіційний представник ВМС США зазначила, що США не визнають претензії Росії у Японському морі. За її словами, Москва претендує на більш широкі територіальні води (більше 12 миль від російського узбережжя), ніж належить відповідно до міжнародного права.

CNN зазначає, що це перша з 1987 року операція США із забезпечення принципу свободи судноплавства в цьому регіоні.

Затока Петра Великого є найбільшою затокою в Японському морі. На березі затоки розташовані російське місто Владивосток і пункт базування Тихоокеанського флоту Росії.

Операція Вільна навігація проходить на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою з цілої низки питань

Нагадаємо, у НАТО визнали, що Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), і закликали Москву повернутися до дотримання договору.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Росія не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Джерело: Новое Время