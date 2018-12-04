НАТО звинувачує Росію в порушенні договору про ліквідацію ракет



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Країни НАТО ухвалили спільну заяву про порушення Росією військового договору Фото: EPA

Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9M729 в порушення договору від 1987 року

У НАТО визнали, що Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), і закликали Москву повернутися до дотримання договору.

У спільній заяві міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО за підсумками саміту в Брюсселі вказується, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9M729 в порушення договору про РСМД від 1987 року.

«Ми рішуче підтримуємо висновки Сполучених Штатів про те, що Росія порушує свої зобов'язання за договором про РСМД», - цитує Reuters заяву НАТО.

Зазначений договір забороняє США і Росії розробляти, випробовувати і мати на озброєнні крилаті і балістичні ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5000 км.

До слова, Конгрес США розгляне законопроект про припинення ядерного договору з РФ.

Джерело: Новое Время