Американський сенатор розповів, як Зеленський просив у США нові озброєння



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Володимир Зеленський і Роберт Портман

Сенатор-республіканець Роберт Портман розповів про зустріч з українським президентом в Києві

Американський сенатор-республіканець Роберт Портман, який минулого тижня приїжджав до Києва, розповів, що президент Володимир Зеленський говорив з ним про потреби армії України в нових системах озброєнь. Про це повідомляє C-SPAN.

За словами Портмана, у «відвертій розмові» Зеленський зізнався, що українська армія хоробра, але потребує нового озброєння. Також він додав, що вони з президентом України поговорили про «російську пропаганду уздовж східного кордону».

Сенатор зізнався, що Зеленський йому сподобався і він навіть «вражений від зустрічі» з ним.

«Ми розмовляли близько години і обговорили широкий спектр тем», - підсумував Портман.

Як повідомлялося, Зеленський прийняв американського сенатора 30 травня. На зустрічі йшлося про парламентські вибори і ситуацію на Донбасі. Після цієї зустрічі Портман пообіцяв підтримку «демократичної України» шляхом військової та політичної допомоги. Він тоді додав, що як співголова Ради України в Сенаті має намір продовжувати «підтримувати вільну і демократичну Україну шляхом відповідної військової, політичної та економічної допомоги США».