АМКУ дозволив концентрацію медичної мережі «Добробут» і клініки «Борис»



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У комітеті зазначають, що сукупна частка учасників концентрації на ринку медичної допомоги Києва за підсумками 2016-2017 рр. і першого півріччя 2018 року не перевищує 35%

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл на концентрацію медичної мережі «Добробут» і ТОВ «Борис» (обоє - Київ) на ринку медичної допомоги в межах Києва. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Комітет надав дозвіл на придбання компанією Satumco Limited (Кіпр) частки в статутному капіталі ТОВ «Борис», яке забезпечує перевищення 50% голосів у компанії.

За інформацією АМКУ, для збору інформації щодо впливу концентрації на ринок на офіційному сайті комітет опитав 11 конкурентів, а також врахував думку Національної служби здоров'я України (НСЗУ), громадської організації «Українська медична асоціація», Міністерства охорони здоров'я, Центру медичної статистики та Благодійного фонду «Пацієнти України».

«За результатами розгляду справи встановлено, що концентрація не призводить до монополізації або суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України», - повідомляє прес-служба АМКУ.

У комітеті зазначають, що сукупна частка учасників концентрації на ринку медичної допомоги Києва за підсумками 2016-2017 рр. і першого півріччя 2018 року не перевищує 35%.

«Ринок медичної допомоги в межах Києва є висококонкурентним: учасники концентрації зазнають і, після здійснення концентрації, надалі зазнаватимуть значної конкуренції з боку конкурентів, як великих багатопрофільних клінік, так і невеликих гравців усіх форм власності», - прогнозують в АМКУ.

Експерти комітету зазначають, що ціни учасників концентрації суттєво не відрізняються від цін на аналогічні базові послуги їхніх основних конкурентів.

В АМКУ також зазначають, що, згідно з прогнозами учасників ринку, надалі відбуватиметься збільшення кількості приватних закладів охорони здоров'я, тобто нові гравці можуть увійти на ринок у короткі терміни і без значних витрат.

Як повідомлялося, АМКУ розпочав розгляд справи щодо придбання кіпрською компанією Satumco Limited, власником великої столичної приватної медичної мережі «Добробут», клініки «Борис» у січні 2019 року.

Медцентр «Добробут» було створено у 2001 році, раніше мав філії в Донецьку та Ялті, однак тепер його активи зосереджені в Києві та розширені до великої мережі. Зокрема, нині вона включає станцію невідкладної допомоги, дитячі поліклініки на правому і лівому березі, поліклініки для дорослих на правому і лівому березі, стаціонар для дорослих і дітей, дитячу і дорослу хірургію, лікувально-діагностичний центр, клінічний центр «Добробут-онкологія», а також центр клінічної неврології, нейрореабілітації та відновлювальної медицини.

У січні 2018 року група інвесторів у складі інвестиційної компанії «Конкорд Капітал» і акціонера української національної мережі оптик «Люксоптика» Олега Калашникова придбала у корпорації UBG (обидві - Київ) 80% мережі клінік «Добробут». Власником корпорації UBG був народний депутат Руслан Демчак (фракція Блок Петра Порошенка), який залишався власником 20% акцій мережі клінік.

Навесні 2015 року корпорація UBG виставила на продаж 20% «Добробуту», що належать їй. Тоді валовий дохід мережі оцінювався в $16,8 млн, прибуток - $1,145 млн, EBITDA - $3,3 млн.

Нині, згідно з держреєстром, у багатьох компаніях мережі (ТОВ МЦ «Добробут - невідкладна допомога» з виручкою за 2017 рік 38,5 млн грн, МЦ «Добробут-поліклініка» - 347,8 млн грн, МЦ «Добробут-стаціонар» - 48,9 млн грн, «Дитячий МЦ «Добробут» - 73,6 млн грн, МЦ «Добробут-дитинство» - 22,2 млн грн) компанії Satumco Limited належить 99%, а її бенефіціарами зазначені власник та голова «Конкорд Капітал» Ігор Мазепа та акціонер української національної мережі оптик «Люксоптика» Олег Калашников.

Клініку «Борис» було відкрито в 1993 році. У 2017 році її виручка збільшилася на 2,9% - до 155,6 млн грн, а чистий збиток становив 40,7 млн грн порівняно з чистим прибутком 21,3 млн грн роком раніше.

Безпосередніми власниками ТОВ зі статутним капіталом 83,42 млн грн, згідно з держреєстром, є Лев та Олена Хлявич - відповідно 2,26% та 0,12%, Михайло Радуцький - 2,38%, Алла Кармаліт - 2,38%, Павло Кротенко - 2,59%, Ломбард «Україна» з учасниками «СК «Всесвіт» і ТОВ «Предславинське» - 24,82%.

Окрім того, Радуцький, Хлявич та Кармаліт через кіпрські компанії опосередковано контролюють ще відповідно 10,15%, 10,15% та 22,56%.

Нарешті ще 22,59% належить кіпрській Highjob Trading Limited, бенефіціаром якої зазначений Стеліос Йордамліс.

Джерело: Інтерфакс-Україна