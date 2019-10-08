За вересень у столичному транспорті зловили 2,7 тис. «зайців»



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У столичному транспорті найпоширенішими видами сплати за проїзд є разові квитки

Контролери виписують штрафи за несплату проїзду

Разові талони залишаються найпопулярнішим видом сплати за проїзд у Києві. Про це повідомили у прес-службі комунального підприємства «Київпастранс».

«Контролерами пасажирського транспорту було виписано 2699 штрафів у вересні 2019 року. Найпоширенішими видами сплати за проїзд є разові квитки та проїзні квитки тривалого користування», - розповіли у Київпастрансі на інформаційний запит 112.ua.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

«Київпастранс» скорочує посади кондукторів у зв'язку з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду. Майже 1100 осіб втратять роботу вже з 1 листопада, коли розрахуватися за проїзд в муніципальному транспорті можна буде тільки за допомогою е-квитка.

Кондуктори місцевих тролейбусів можуть перекваліфікуватися у контролерів-касирів, пройшовши відповідну підготовку.