Минулої доби у Києві проведено рекордну кількість вакцинацій

Київ щодня нарощує темпи вакцинації проти Covid-19

За минулу добу, 7 липня, у Києві проведено рекордну для країни кількість вакцинацій – 20032 щеплення. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона розповіла, що Київ щодня нарощує темпи вакцинації проти Covid-19 і стало, протягом вже не першого місяця, залишається лідером серед інших регіонів.

«Сьогодні ми робимо все, щоб можливостей щепитися у киян було якомога більше. Вакцинація проводиться у вакцинальному центрі на Лівобережній – щоденно. Також у всіх районах працюють пункти щеплень. Відкрито 21 мінівакцинальний пункт на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Продовжується вакцинація цільових груп згідно з дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я. Розпочато вакцинацію організованих колективів», – нагадала Гінзбург.

Вона зазначила, що місто продовжує навчати нові бригади медиків та приймати управлінські рішення для забезпечення можливостей щепитися всім охочим.

«Я дякую медикам, які вкотре продемонстрували свою професійність та відданість людям і справі, що обрали. І дякую всім мешканцям столиці, які розуміють, що вакцинація та дотримання епідемічних заходів – наш реальний шанс знизити ризики нового жорсткого спалаху Covid-19!» – наголосила Гінзбург.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працює щодня – із 10:00 до 17:30.

Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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