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    Глава ВООЗ визнав: нові штами Covid-19 перемагають у гонці проти вакцин

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    Очільник&nbsp;ВООЗ заявив, що&nbsp;у&nbsp;нього&nbsp;&laquo;викликає огиду&raquo; той факт, що мільйони медичних працівників по&nbsp;всьому світу ще&nbsp;не&nbsp;вакциновані - Глава ВООЗ визнав: нові штами Covid-19 перемагають у гонці проти вакцин
    Очільник ВООЗ заявив, що у нього «викликає огиду» той факт, що мільйони медичних працівників по всьому світу ще не вакциновані
    Фото з відкритих джерел

    Гебреісус зазначив, що різке зростання захворюваності пов’язане з нерівністю при розподілі вакцин і мутаціями вірусу

    Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що нові штами коронавірусу поки що перемагають в гонці з вакцинами від Covid-19. Під час брифінгу він сказав, що це відбувається через несправедливе виробництво і розподіл препаратів.

    Глава ВООЗ підкреслив, що це загрожує відновленню світової економіки, яка постраждала через пандемію.

    Гебреісус зазначив, що різке зростання захворюваності в багатьох країнах пов’язане з нерівністю при розподілі вакцин і мутаціями вірусу.

    «Вакцинний націоналізм, левова частка якого припадає на жменьку країн, є морально невиправданим і неефективною стратегією суспільної охорони здоров’я проти вірусу. Деякі країни з високим рівнем щепленого населення відмовляються від протиепідемічних заходів і послаблюють заходи, нібито пандемія вже закінчилася», – заявив Гебреісус.

    Глава ВООЗ додав, що у нього «викликає огиду» той факт, що мільйони медичних працівників по всьому світу ще не вакциновані. Він закликав світ об'єднатися, щоб «колективно боротися з цією пандемією».

    Напередодні глава ВООЗ заявив про «дуже небезпечну» стадію пандемії. Раніше у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.

    Також генсек ООН стверджує, якщо Covid-19 не зупинити, то може вимерти до 5 млн людей.

    Тим часом, в Україні за добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

    Як відомо, вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу.

    Теги: епідемія щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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    Глава ВООЗ визнав: нові штами Covid-19 перемагають у гонці проти вакцин