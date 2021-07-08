Глава ВООЗ визнав: нові штами Covid-19 перемагають у гонці проти вакцин

Очільник ВООЗ заявив, що у нього «викликає огиду» той факт, що мільйони медичних працівників по всьому світу ще не вакциновані

Гебреісус зазначив, що різке зростання захворюваності пов’язане з нерівністю при розподілі вакцин і мутаціями вірусу

Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що нові штами коронавірусу поки що перемагають в гонці з вакцинами від Covid-19. Під час брифінгу він сказав, що це відбувається через несправедливе виробництво і розподіл препаратів.

Глава ВООЗ підкреслив, що це загрожує відновленню світової економіки, яка постраждала через пандемію.

Гебреісус зазначив, що різке зростання захворюваності в багатьох країнах пов’язане з нерівністю при розподілі вакцин і мутаціями вірусу.

«Вакцинний націоналізм, левова частка якого припадає на жменьку країн, є морально невиправданим і неефективною стратегією суспільної охорони здоров’я проти вірусу. Деякі країни з високим рівнем щепленого населення відмовляються від протиепідемічних заходів і послаблюють заходи, нібито пандемія вже закінчилася», – заявив Гебреісус.

Глава ВООЗ додав, що у нього «викликає огиду» той факт, що мільйони медичних працівників по всьому світу ще не вакциновані. Він закликав світ об'єднатися, щоб «колективно боротися з цією пандемією».

Напередодні глава ВООЗ заявив про «дуже небезпечну» стадію пандемії. Раніше у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.

Також генсек ООН стверджує, якщо Covid-19 не зупинити, то може вимерти до 5 млн людей.

Тим часом, в Україні за добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

Як відомо, вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу.