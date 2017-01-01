Аналітики назвали причини, з яких дорожчає біткоїн

Навіть за скромними прогнозами, біткоїн очікує зростання приблизно в 100 разів за наступні 5-10 років

Причин для стрімкого зростання вартості біткоїну кілька, вважають експерти. Одним з факторів стрімкого зростання цієї криптовалюти стала її легалізація як офіційного засобу платежу в Японії у квітні цього року, йдеться у статті «Главкома» «Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами». Втім, існують і інші фактори, які



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Навіть за скромними прогнозами, біткоїн очікує зростання приблизно в 100 разів за наступні 5-10 років

Причин для стрімкого зростання вартості біткоїну кілька, вважають експерти.

Одним з факторів стрімкого зростання цієї криптовалюти стала її легалізація як офіційного засобу платежу в Японії у квітні цього року, йдеться у статті «Главкома» «Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами».

Втім, існують і інші фактори, які змушують говорити про подальше можливе подорожчання біткоїну. Цю криптовалюту деякі експерти називають яскравим прикладом самоздійснюваного пророцтва: чим більше він зростає, тим більше про нього згадують у ЗМІ, і тим більше число людей дізнаються про криптовалюта. Відповідно - своїм попитом піднімають ціну до нових рекордів. Навіть за скромними прогнозами, біткоїн очікує зростання приблизно в 100 разів за наступні 5-10 років.

Втім, аналітики кажуть про можливі коливання курсу біткоїна. Після Нового року очікують короткострокове несуттєве подешевшання, але потім зростання відновиться. Як мінімум - до літа 2018 року.

Віталій Шапран, член виконавчого комітету Українського товариства фінансових аналітиків, стверджує, що подорожчання біткоїну, яке відбувається вже впродовж 3-4 місяців, пов’язано у першу чергу через діяльність Народного банку Китаю, оскільки їм все важче вивозити валюту з країни, проводити зовнішньоекономічні операції. «Оскільки економіка КНР швидко зростає, це для них проблема. Крім того, Китай є одним з ключових виробників технологій для майнінгу біткоїнів», - зазначив він.

Шапран також додав, що зараз на ринку капіталізація всіх криптовалют складає $300 млрд. Це дуже мало у глобальному масштабі – співмірно з активами не найбільшого американського банку.

У свою чергу Андрій Великий, керуючий партнер інвестиційної групи Iguards.net, називає й інші причини. За його словами, подорожчанн біткоїна пов’язано із очікуваннями інвесторів від анонсу торгівлі ф'ючерсами на біткоїн на біржі фінансових деривативів CME Group. «У випадку, якщо ця торгівля почнеться, в біткоїн хлине потік інстуціональних грошей, штовхаючи ціну вгору», - зазначив він.

Інша причина, яку назвав експерт, - це ланцюгова реакція населення, яке все більше і більше дізнається про біткоїн зі ЗМІ. «А чим більше дізнаються і купують, тим вище злітає ціна, провокуючи нову хвилю публікацій на кшталт «Біткоїн злетів за місяць на 50%». Є хороший англійський термін: FOMO - fear of missing out - страх того, що щось пропустиш», - сказав він.

Нестор Дубневич, юрист практики IT/Media адвокатського об'єднання Juscutum, співзасновник Kyiv Legal Hackers, розповів, що зараз спостерігаються цікаві події в системі біткоїна, коли з’являються альтернативні ланки, так звані хардфорки. «Люди, у яких вже були бікоїни, отримують ті самі одиниці, але в цих альтернативних ланцюжках: біткоїн кеш, біктоїн голд. І ці кріптовалюти так само торгуються на ринках. Для того, щоб отримати побільше цих альтернативних монеток, багато кріптотрейдерів виходять в біткоїн і чекають, поки увімкнеться хардфорк», - зазначив він.

Дубневич пояснив: криптовалюта – це відкритий вихідний код. «Тобто ви можете зайти на репозітарій програмного коду, скачати його, розгорнути на своєму обладнанні і запропонувати громадськості підтримати цей код, по суті, запустивши окрему крипто валюту», - сказав він.

Аналітик уточнив, що в екосистемі біткоїни зараз є низка проблем, одна з них – розмір блоку, коли пропускна здатність біткоїну не дуже велика, що ускладнює збільшення кількості транзакцій за секунду. «Тобто якщо у Mastercard це приблизно 2 тис. транзакцій в секунду, то у біткоїна їх всього вісім. Для того, щоб боротися з такими технічними складнощами і створюють альтернативні ланцюжки, пропонуються переваги у вигляду, наприклад, збільшення блоку», - додав він.

Як повідомлялось, 27 листопада вартість найпопулярнішої криптовалюти, біткоїн встановила рекорд і становить $10 тисяч.