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    Антициклон Leonore принесе в Україну сонце

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    Антициклон Leonore принесе в Україну сонце

    За даними синоптика Наталки Діденко, протягом Страсного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів

    Антициклон Leonore у вівторок, 23 квітня, зробить погоду в Україні сонячною. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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    «Температура повітря протягом вівторка становитиме від +12 до +17 градусів. 23 квітня на заході України південний та південно-східний вітер буде сильним, до штормових значень. Заморозки відступають, хіба найближчої ночі подекуди в західних областях є ймовірність невеликих», - пише синоптик.

    За даними Діденко, у Києві 23 квітня очікується сонячна тепла погода з температурою повітря +16+18 градусів.

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    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «Протягом Страсного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів», - підсумувала синоптик.

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