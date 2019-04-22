Антициклон Leonore принесе в Україну сонце



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За даними синоптика Наталки Діденко, протягом Страсного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів

Антициклон Leonore у вівторок, 23 квітня, зробить погоду в Україні сонячною. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Температура повітря протягом вівторка становитиме від +12 до +17 градусів. 23 квітня на заході України південний та південно-східний вітер буде сильним, до штормових значень. Заморозки відступають, хіба найближчої ночі подекуди в західних областях є ймовірність невеликих», - пише синоптик.

За даними Діденко, у Києві 23 квітня очікується сонячна тепла погода з температурою повітря +16+18 градусів.

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Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«Протягом Страсного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів», - підсумувала синоптик.