Антициклон Leonore принесе в Україну сонце
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За даними синоптика Наталки Діденко, протягом Страсного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів
Антициклон Leonore у вівторок, 23 квітня, зробить погоду в Україні сонячною. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
«Температура повітря протягом вівторка становитиме від +12 до +17 градусів. 23 квітня на заході України південний та південно-східний вітер буде сильним, до штормових значень. Заморозки відступають, хіба найближчої ночі подекуди в західних областях є ймовірність невеликих», - пише синоптик.
За даними Діденко, у Києві 23 квітня очікується сонячна тепла погода з температурою повітря +16+18 градусів.
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«Протягом Страсного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів», - підсумувала синоптик.