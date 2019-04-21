Погода на неділю: температура вдень до +18, дощитиме лише на заході



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У Києві сьогодні буде без опадів, денна температура 13-15 градусів тепла

В Україні в неділю, 21 квітня, на заході дощитиме, температура місцями підніметься до +18 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На заході синоптики прогнозують випадання опадів у вигляді дощу, вдень стовпчик термометра покаже 16-18 градусів тепла. На сході України очікується тепла погода, денна температура +11...+15 градусів.

В північних та центральних областях також опадів не очікується. Температура вдень від +13 до +15 градусів. На півдні країни мінлива хмарність, денна температура від +11 до +14 градусів.

У Києві сьогодні буде без опадів, денна температура 13-15 градусів тепла.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині та Закарпатті зберігається загроза сходу снігових лавин.