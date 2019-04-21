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    Події в Україні

    Погода на неділю: температура вдень до +18, дощитиме лише на заході

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    Погода на неділю: температура вдень до +18, дощитиме лише на заході

    У Києві сьогодні буде без опадів, денна температура 13-15 градусів тепла

    В Україні в неділю, 21 квітня, на заході дощитиме, температура місцями підніметься до +18 градусів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    На заході синоптики прогнозують випадання опадів у вигляді дощу, вдень стовпчик термометра покаже 16-18 градусів тепла. На сході України очікується тепла погода, денна температура +11...+15 градусів.

    В північних та центральних областях також опадів не очікується. Температура вдень від +13 до +15 градусів. На півдні країни мінлива хмарність, денна температура від +11 до +14 градусів.

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    У Києві сьогодні буде без опадів, денна температура 13-15 градусів тепла.

    Нагадаємо, на Івано-Франківщині та Закарпатті зберігається загроза сходу снігових лавин.

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