В Україну йде довгоочікуване потепління



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними синоптика Наталки Діденко, на передвеликодньому тижні тепло посилюватиметься, буде багато сонця

В понеділок, 22 квітня, в Україні буде сонячно, лише подекуди на Заході пройде невеликий дощ. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, тепла погода досягне від +12 до +17 градусів.

У Києві понеділок очікується малохмарним, із сонцем, протягом дня передбачається від +14 до +16 градусів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«На передвеликодньому тижні тепло посилюватиметься, буде багато сонця», - прогнозує Діденко.