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    В Україну йде довгоочікуване потепління

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    В Україну йде довгоочікуване потепління

    За даними синоптика Наталки Діденко, на передвеликодньому тижні тепло посилюватиметься, буде багато сонця

    В понеділок, 22 квітня, в Україні буде сонячно, лише подекуди на Заході пройде невеликий дощ. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    За даними синоптика, тепла погода досягне від +12 до +17 градусів.

    У Києві понеділок очікується малохмарним, із сонцем, протягом дня передбачається від +14 до +16 градусів.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «На передвеликодньому тижні тепло посилюватиметься, буде багато сонця», - прогнозує Діденко.

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