В Україну йде довгоочікуване потепління
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За даними синоптика Наталки Діденко, на передвеликодньому тижні тепло посилюватиметься, буде багато сонця
В понеділок, 22 квітня, в Україні буде сонячно, лише подекуди на Заході пройде невеликий дощ. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
За даними синоптика, тепла погода досягне від +12 до +17 градусів.
У Києві понеділок очікується малохмарним, із сонцем, протягом дня передбачається від +14 до +16 градусів.
Карта: Наталка Діденко / facebook.com
«На передвеликодньому тижні тепло посилюватиметься, буде багато сонця», - прогнозує Діденко.