Антикорупційна прокуратура направила до суду справу Насалика



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Екс міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик

У справі йдеться, що в 2014 році посадовець отримав позику у $1,249 млн від фізичної особи, проте не відобразив інформацію у деклараціях

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо недостовірного декларування доходів колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

Про це інформує пресслужба САП.

«Закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки», - йдеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд призначив психологічну експертизу із застосуванням комп`ютерного поліграфа колишньому міністру енергетики і вугільної промисловості Ігорю Насалику, якого НАБУ підозрює у декларуванні недостовірної інформації.

Як відомо, 9 липня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру тодішньому міністру Ігорю Насалику за ст.366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»). За даними слідства, міністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 та 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань на майже $1,25 млн. Мова йде про позику від бізнесмена Петра Димінського.

Після вручення підозри Насалик заявив «Главкому» про свій конфлікт з колишнім власником телеканалу ZIK Петром Димінським.

«Біглий «олігарх» Димінський мстить мені, бо, коли мене призначили міністром, я відмовився призначати його людей на посади в системі ПЕК та вирішувати інші «питання», - сказав ексміністр.

Насалик також повідомив, що звертався із заявою за фактом підробки Димінським договорів позики до Національної поліції, і та порушила кримінальне провадження. В результаті слідчих дій та проведених експертиз було встановлено, що договори є підроблені, додав тодішній високопосадовець.

Сам же бізнесмен перебуває у розшуку МВС, до нього повинен бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч.2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху»). Датою зникнення вказано 11 грудня 2017 року.

18 серпня 2017 року біля села Ямельня Львівської області сталося ДТП за участю автомобіля Петра Димінського. Внаслідок автопригоди загинула водій іншої автівки. Брат загиблої стверджував, за кермом був саме Димінський, хоча вину на себе бере охоронець бізнесмена, якому було висунуто підозру. За декілька днів після аварії Димінський покинув Україну на приватному літаку.