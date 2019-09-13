Антикорупційний суд заочно заарештував ексголову Вищого господарського суду (документ)



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Генеральна прокуратура заочно повідомила Татькову про підозру в створенні злочинної організації

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього главу Вищого господарського суду Віктора Татькова. Про це написав у соцмережі Facebook адвокат Віталій Тітич.

Він оприлюднив рішення Антикорупційного суду від 12 вересня.

Згідно з ним, суд задовольнив клопотання управління спецрозслідування Генеральної прокуратури і обрав запобіжний захід Татькову у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялось, Генеральна прокуратура заочно повідомила Татькову про підозру в створенні злочинної організації.

Раніше Татьков відмовився від добровільної видачі Україні і просить Австрію надати йому політичний притулок.