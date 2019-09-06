Антикорупційний суд за день отримав 29 клопотань



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Всі заяви були автоматично розподілені між суддями

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) у другий день своєї роботи отримав 29 клопотань.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомляє пресслужба ВАКС.

«Статистика другого дня: до ВАКС передано 29 клопотань», - йдеться в заяві.

Відзначається, що всі вони були автоматично розподілені між суддями.

Як повідомлялось, Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи. Перша справа, яку САП передала до Антикорупційного суду, стосується колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титана

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.

У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.