Справу з нардепом Кузьміним, що фігурує в ній, передано до Антикорупційного суду



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Ренат Кузьмін Фото: Укрінформ

На початку вересня колишнього першого заступника генпрокурора часів Януковича Рената Кузьміна зняли з бази осіб, які переховуються від органів влади, Міністерства внутрішніх справ України

Кримінальне провадження, фігурантом якого є депутат Верховної Ради, колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін (фракція «Опозиційна платформа - За життя»), передано до Вищого антикорупційного суду. Про це сказано в матеріалі суду.

Оболонський районний суд розглядав справу щодо екс-директора комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами, які, будучи службовою особою та знаючи, що Кузьміну надано тільки право на користування будинком у «Пущі-Водиці», сприяв йому в незаконному будівництві індивідуального житлового будинку.

Також ексдиректор зазначеного комплексу відпочинку звинувачується в тому, що сприяв Кузьміну в незаконній легалізації нерухомості на суму 8 393 000 грн.

Крім цього, у змові з Кузьміним він завдав збитків державі в розмірі 1 238 448 грн.

6 вересня Оболонський райсуд Києва передав цю справу Вищому антикорупційному суду для розгляду.

У 2016 році суд арештував маєток Кузьміна (житловий будинок загальною площею 1068 кв м з підвалами, навісами і гаражем на 142 кв м, розташований на вул. Вишгородській, 150 (Межигірське лісництво).

З 20 червня 2014 року Ренат Кузьмін перебуває у всеукраїнському розшуку і суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу. Водночас Кузьмін відомий як адвокат матері вбитого журналіста Олеся Бузини.

На початку вересн 2019 року Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку колишнього заступника генерального прокурора Рената Кузьміна.

Як повідомляє видання «Бігус.інфо», ще 3 вересня прізвище Кузьміна ще було в базі розшуку МВС. Станом на 6 вересня його ім’я в розшукових обліках МВС не відображається.

На сьогодні Кузьмін є депутатом Верховної Ради від партії «Опозиційна платформа - За життя».

Джерело: Українські новини