Рада має намір дозволити Антикорупційному суду розглядати виключно справи НАБУ і САП



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Справи, які були внесені до початку роботи суду, зможуть розглядатися, тільки якщо розслідування проводили Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Верховна Рада має намір дозволити Вищому антикорупційного суду розглядати виключно справи Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За прийняття законопроєкту №1025 за основу проголосували 345 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно з законопроєктом, підсудність Вищому антикорупційному суду буде поширюватися на кримінальні провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від дня початку роботи цього суду.

Справи, які були внесені до початку роботи суду, зможуть розглядатися, тільки якщо розслідування проводили НАБУ І САП.

Також від дня початку роботи зазначеного суду всі справи, які ведуть НАБУ і САП і розглядаються в інших судах, будуть передаватися в Антикорупційний суд.

Документ набуде чинності на наступний день після його опублікування.

Як повідомлялось, Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи. Перша справа, яку САП передала до Антикорупційного суду, стосується колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титана

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.

У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

Джерело: Українські новини