Антимонопольний комітет відкрив справу через «Роттердам+»
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НКРЕКП підозрюється в антиконкурентних діях
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Марія Ніжнік ухвалила рішення розпочати розгляд справи про вчинення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), антиконкурентних дій.
Мова йде про надання частині виробників електроенергії переваг, які б ставили їх у привілейоване становище після введення формули «Роттердам+».
Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на документи АМКУ.
Зазначається, що розпорядження Ніжнік датовано 20 травня.
Третьою стороною до справи долучено концерн «Енергоатом». Збирання та аналіз доказів по справі доручено Департаменту досліджень і розслідування ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства.
Держуповноважений посилається на інформацію Національного антикорупційного бюро, надану АМКУ у квітні 2019 року.
Як відомо, у травні Антимонопольний комітет України відхилив скргу «Енергоатому» на «Роттердам+».
Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав законність формули «Роттердам+».