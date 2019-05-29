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    Антимонопольний комітет відкрив справу через «Роттердам+»

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    Раніше у&nbsp;травні&nbsp;Антимонопольний комітет України відхилив скргу &laquo;Енергоатому&raquo;&nbsp;на &laquo;Роттердам+&raquo; - Антимонопольний комітет відкрив справу через «Роттердам+»
    Раніше у травні Антимонопольний комітет України відхилив скргу «Енергоатому» на «Роттердам+»

    НКРЕКП підозрюється в антиконкурентних діях

    Державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Марія Ніжнік ухвалила рішення розпочати розгляд справи про вчинення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), антиконкурентних дій.

    Мова йде про надання частині виробників електроенергії переваг, які б ставили їх у привілейоване становище після введення формули «Роттердам+».

    Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на документи АМКУ.

    Зазначається, що розпорядження Ніжнік датовано 20 травня.

    Третьою стороною до справи долучено концерн «Енергоатом». Збирання та аналіз доказів по справі доручено Департаменту досліджень і розслідування ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства.

    Держуповноважений посилається на інформацію Національного антикорупційного бюро, надану АМКУ у квітні 2019 року. 

    Як відомо, у травні Антимонопольний комітет України відхилив скргу «Енергоатому» на «Роттердам+».

     Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав законність формули «Роттердам+».

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