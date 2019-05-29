Антимонопольний комітет відкрив справу через «Роттердам+»



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Раніше у травні Антимонопольний комітет України відхилив скргу «Енергоатому» на «Роттердам+»

НКРЕКП підозрюється в антиконкурентних діях

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Марія Ніжнік ухвалила рішення розпочати розгляд справи про вчинення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), антиконкурентних дій.

Мова йде про надання частині виробників електроенергії переваг, які б ставили їх у привілейоване становище після введення формули «Роттердам+».

Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на документи АМКУ.

Зазначається, що розпорядження Ніжнік датовано 20 травня.

Третьою стороною до справи долучено концерн «Енергоатом». Збирання та аналіз доказів по справі доручено Департаменту досліджень і розслідування ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства.

Держуповноважений посилається на інформацію Національного антикорупційного бюро, надану АМКУ у квітні 2019 року.

Як відомо, у травні Антимонопольний комітет України відхилив скргу «Енергоатому» на «Роттердам+».

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав законність формули «Роттердам+».