Енергоексперт прокоментував рішення АМКУ про відхилення скарги «Енергоатому» на «Роттердам+»



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Немає сенсу витрачати час на аналіз правил, які закінчать свою дію вже 1 липня 2019 року з введенням нового ринку електроенергії, - Корольчук

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що немає сенсу витрачати час на аналіз правил, які закінчать свою дію вже 1 липня 2019 року з введенням нового ринку електроенергії.

Так Корольчук прокоментував відмову Антимонопольного комітету України компанії «Енергоатом» у початку розгляду справи щодо можливого порушення конкурентного законодавства у діях НКРЕКП стосовно прийняття постанови від 16 березня 2016 року №289 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії».

«Правильно зробили в Антимонопольному комітеті. По-перше, у постанові №289 індикативну ціну вугілля визначають на підставі середньої ринкової ціни у портах Амстердам-Роттердам-Антеверпен за 12 місяців. У Методиці, затвердженій Постановою №990, ціна на урановмісну сировину визначається з довгострокових та короткострокових котирувань. З цього АМКУ робить висновок, що у вказаних постанових є однаковими підходи та принципи до формування розміру паливної складової у тарифі на електроенергію, що виробляється виробниками, що працюють за ціновими заявками. Тому бідкатися і витирати хустинкою зволоження очі атомникам немає причини – вони працюють за таким самим Роттердамом+, тільки ядерним», - пише Корольчук на своїй сторінці в мережі Facebook.

На думку експерта, введення нового ринку електроенергії, який впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС, зніме підстави для експлуатації енергетичних тем в риториці популістів.

«Який сенс розслідувати методику дія якої добігає кінця – з 1 липня вступить в дію новий конкурентний ринок електроенергії. Ціну там будуть формувати ринкові механізми і вже ніякі роттердами нікому потрібні не будуть. Як не будуть потрібні і професійні маніпулятори, які кілька років годувалися, як пташки у годівниці, на фейковій темі роттердамської зради», - підкреслив він .

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС у 2019 році.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман днями заявив, що Україна має запустить ринок електроенергії з 1 липня 2019 року. Аналогічну позицію сьогодні оприлюднив і голова НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.