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Апарат NASA успішно атакував астероїд під час випробувань системи захисту

Альона Боженко
glavcom.ua
Апарат NASA успішно атакував астероїд під час випробувань системи захисту
DART успішно врізався в астероїд «Діморфос»
скріншот

Це перша в історії спроба людства змінити траєкторію руху небесного тіла

Американське космічне агентство NASA навмисно спрямувало космічний апарат в астероїд у рамках випробування захисту Землі від зіткнень з космічними тілами. Про це повідомляє Reuters.

DART, розміром не більше торговельного автомата, врізався в нешкідливий «Діморфос», розміром із футбольний стадіон, на відстані 11 млн км від Землі.

Зазначається, що хоча удар був очевидний відразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, знадобляться дні або тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда.

Місія вартістю 325 млн доларів була задумана для того, щоб визначити, чи космічний апарат здатний змінити траєкторію астероїда, зрушивши його з курсу настільки, щоб уберегти планету від небезпеки.

Як відзначається, це перша в історії спроба людства змінити траєкторію руху небесного тіла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Юпітер досягне протистояння та максимально наблизиться до Землі за 59 років.

Теги: космос NASA астероїд

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