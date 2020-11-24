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    Посадовці Держслужби морського та річкового транспорту вимагали хабарі за іспити

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    <span>Фігуранти організували схему одержання неправомірної вигоди за здачу іспитів</span> - Посадовці Держслужби морського та річкового транспорту вимагали хабарі за іспити
    Фігуранти організували схему одержання неправомірної вигоди за здачу іспитів
    Фото: СБУ

    Учасники схеми вимагали від слухачів курсів гроші за права на човни і катери

    У Державній службі морського та річкового транспорту системно вимагали хабарі від майбутніх моряків за безперешкодну здачу іспитів. Ця держслужба існує всього три роки, та чиновникам вдалось створити схему, за якою вони щомісяця отримували майже мільйон гривень хабарів.

    Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

    Схему організували колишні та чинні посадовці держустанови. Як зазначають в СБУ, вони змовились зі службовими особами навчальних закладів з підготовки моряків.

    З кожного кандидата, що хотів отримати посвідчення судноводія малого та маломірного судна, вимагали по 10 тисяч гривень хабаря. Таким чином посадовці щомісяця «заробляли» майже 1 мільйон гривень за фіктивне навчання.

    Так, у приміщенні Київської держаної академії водного транспорту здійснювалось «формальне» проходження тестів. Після цього Держслужба морського та річкового транспорту видавала кандидатам посвідчення судноводія.

    Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

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    Посадовці Держслужби морського та річкового транспорту вимагали хабарі за іспити
    Посадовці Держслужби морського та річкового транспорту вимагали хабарі за іспити
    Посадовці Держслужби морського та річкового транспорту вимагали хабарі за іспити
    Посадовці Держслужби морського та річкового транспорту вимагали хабарі за іспити

    У приміщеннях Морської адміністрації, школи з підготовки судноводіїв та за адресами проживання фігурантів справи проводять слідчі дії. Правоохоронці вилучили документацію та чорнові записи, які підтверджують корупційну схему.

    Наразі вирішується питання щодо затримання основних фігурантів кримінального провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Державна служба морського та річкового транспорту України утворена у вересні 2017 року після масштабної реформи морської галузі. Діяльність цієї служби координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури, який реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту і тд. Морська адміністрація регулює безпеку судноплавства.

    Теги: державна служба СБУ корупція в Україні гроші навчання українські моряки
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