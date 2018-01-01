Апеляційний суд залишив незмінним розмір застави заступнику мера Запоріжжя

Колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення

Апеляційний суд Харківської області залишив незмінним призначений судом першій інстанції запобіжний захід підозрюваному у кримінальній справі заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову. Про це розповіла прес-секретар суду Євгенія Бондаренко. «Суд розглянув апеляційну скаргу прокурора, яку подано на ухвалу слідчого судді



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Анатолій Пустоваров

Колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення

Апеляційний суд Харківської області залишив незмінним призначений судом першій інстанції запобіжний захід підозрюваному у кримінальній справі заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову.

Про це розповіла прес-секретар суду Євгенія Бондаренко.

«Суд розглянув апеляційну скаргу прокурора, яку подано на ухвалу слідчого судді Червонозаводського райсуду Харкова від 29 грудня 2017 року щодо застосування підозрюваному, заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1 500 000 грн. Суд розглянув клопотання учасників процесу та заслухав пояснення сторін кримінального провадження», - зазначила Бондаренко.

За її словами, колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Як повідомлялося, Пустоваров став четвертим підозрюваним у справі про фіктивні тендери, в рамках якого раніше було оголошено про підозру заступнику голови Запорізької облради, керівнику фракції «Самопоміч» в облраді Владиславу Марченку і його братові.

21 грудня співробітники Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Тоді генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що «справа стосується депутата облради (Марченка – ред.) та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 мільйона гривень) та шкільні спортмайданчики (84 мільйони гривень) з наперед визначеним переможцем».

За його інформацією, Марченко, який є «підозрюваним організатором схеми», разом з братом «лобіювали свої фірми» через зв’язки із заступником мера Запоріжжя Анатолієм Пустоваровим. Владислава Марченка затримали 1 грудня та відправили до Харкова для вручення підозри і визначення запобіжного заходу.

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову в справі про фіктивні тендери.

Джерело: Укрінформ