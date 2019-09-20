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    Арабська коаліція проводить масштабну військову операцію в Ємені

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    Результат авіаудару арабської коаліції по цілі в Ємені, вересень 2019 року - Арабська коаліція проводить масштабну військову операцію в Ємені
    Результат авіаудару арабської коаліції по цілі в Ємені, вересень 2019 року

    Військові вже знищили чотири монтажні майданчики для збору дистанційно керованих катерів і морських мін

    Арабська коаліція, очолювана Саудівською Аравією, почала військову операцію в Ємені.

    В результаті були знищені чотири об'єкти на північ від єменського портового міста Ходейда, передає DW.

    Як уточнюють державні саудівські ЗМІ, ці об'єкти використовувалися повстанцями для складання дистанційно керованих човнів і морських мін та несли загрозу безпеці судноплавства в Баб-ель-Мандебській протоці та південній частині Червоного моря.

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    Збройний конфлікт у Єменській Республіці триває вже кілька років. Його учасниками є повстанці-хусити з шиїтського руху Ансар Алла, що захопили столицю Сану і значну частину північних районів країни, з одного боку, і урядові війська Ємену, які отримують підтримку від Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, — з іншого.

    14 вересня офіційний представник МВС Саудівської Аравії повідомив про пожежі на двох заводах національної нафтової компанії Saudi Aramco, що почалися в результаті атаки безпілотників. Відповідальність за напад взяло на себе дружнє Ірану озброєне угрупування єменських повстанців-хуситів.

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