Атаку на нафтові об'єкти Саудівської Аравії будуть розслідувати експерти ООН



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Атака на об'єкт переробки нафти в Саудівській Аравії, 14 вересня Фото: АР

Генсекретар ООН Антоніо Гутерріш назвав атаку, яка сталася 14 вересня, «драматичною ескалацією» в регіоні Перської затоки

Експерти ООН вирушили до Саудівської Аравії для розслідування нападу безпілотних літальних апаратів на нафтові об'єкти.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, повідомляє Anadolu.

«Експерти, уповноважені Департаментом з політичних питань та питань досягнення миру, виконуватимуть свою роботу згідно з мандатом, наданим їм Радою безпеки», - сказав Гутерріш журналістам на пресконференції.

За його словами, суботня атака була «драматичної ескалацією» в регіоні Перської затоки.

«Як ми бачимо за безпосереднім впливом на нафтові ринки, якщо в Перській затоці відбудеться серйозна конфронтація, це матиме руйнівні наслідки для регіону і всього світу», - підкреслив Гутерріш.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти «військовим актом».

Джерело: 112 Україна