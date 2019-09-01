У Ємені внаслідок авіаудару коаліції загинуло понад 100 людей, – Червоний Хрест



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Медики Червоного півмісяця поруч з тілами жертв повітряного удару Фото: REUTERS

Атака сталася в неділю у місті Дхамар

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляє про понад сто загиблих у Ємені внаслідок авіаударів коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

Про це повідомляє BBC.

«Понад 100 людей загинули в Ємені після того, як коаліція під керівництвом Саудівської Аравії здійснила низку авіаударів по центру утримання ув’язнених», – йдеться у повідомленні.

Атака сталася в неділю у місті Дхамар. Місцеві повідомили, що чули шість повітряних ударів протягом ночі. За інформацією МКЧХ, щонайменше 40 потерпілим надається медична допомога після авіаудару.

Водночас, коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка підтримує уряд Ємену, заявила, що їхні авіаудари знищили безпілотники та ракетні майданчики антиурядових повстанців.

Натомість хусити стверджують, що удари завдані по будівлі, де утримувались ув’язнені.

У МКЧХ заявили, що представники організації раніше відвідували затриманих у цьому закладі.

повстанці шиїтського руху «Ансаруллах» (хусити) і прибічники поваленого президента Алі Абдуллаха Салеха, а з іншого – урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.

Хусити утримують контроль над частиною країни, включаючи столицю Сану. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією з березня 2015 року підтримує уряд Ємену.

Через збройний конфлікт близько трьох мільйонів жителів Ємену стали вимушеними переселенцями.

Унаслідок бойових дій Ємен переживає найсерйознішу у світі гуманітарну кризу. Фактично, мільйони єменців вже тривалий час перебувають під загрозою голодної смерті.

Як повідомлялося, унаслідок зіткнення армії Ємена із повстанцями-хуситами на півночі країни, загинуло щонайменше 25 військових.